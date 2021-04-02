В Твери наградили победителя конкурса «Стартап-тур» и провели мастер-классы от экспертов «Сколково»

В Твери наградили победителя конкурса «Стартап-тур» – тверитянина Даниила Гудкова, разработавшего интерактивную музыкальную установку. Ему вручен сертификат на 300 тыс. рублей. Конкурс впервые был организован в Тверской области Инновационным центром «Сколково» и центром «Мой бизнес» в марте 2021 года.

«Высокотехнологичным производством, которое связано с развитием общества и личности, занимаются молодые и инициативные люди. Важно поддерживать это направление развития. Мы снизили в три раза размер налоговых ставок для предприятий сферы IT-технологий, создали Центр государственной поддержки бизнеса, в том числе высокотехнологичных компаний», – отметил Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время проведения «Стартап-тура 2021» в Твери .

На площадке центра «Мой бизнес» генеральный директор «Сколково-Форум» Екатерина Иноземцева рассказала о мерах поддержки инноваторов.

«Тверская область – уникальный регион, здесь форум стал катализатором увеличения интереса к инновационному предпринимательству. И мы видим, что уже после «Стартап-тура» в регионе продолжается развитие идеи внедрения технологий», – отметила Екатерина Иноземцева.

На мероприятии также проведен семинар о возможностях «Сколково», состоялись мастер-классы от руководителя менторской группы Skolkovo StartUp Tour Олега Баранника, директора по науке центра «Сколково» Александра Фертмана, посвященные бизнес-моделированию инновационной компании.

Всего в Верхневолжье зарегистрированы 132 компании и 581 индивидуальный предприниматель сферы информационных технологий. Ведутся разработки в области медицины, сельского хозяйства и промышленности.

Инноваторы могут претендовать на расширенный список мер государственной поддержки. Среди них – гранты от 500 тыс. рублей до 25 млн рублей, налоговые льготы, система образования и трекинга, патентование и подготовка к участию в закупках у крупнейших заказчиков. Подробную информацию об этих и других мерах поддержки можно узнать на сайте Мойбизнес69.рф или по телефону 8-800-200-11-69.

Пресс-служба Правительства Тверской области