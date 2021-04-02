Александр Кушнарев: В Тверской области реализуются принципы, обозначенные в Послании Президента

Депутат Законодательного Собрания Тверской области, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Александр Кушнарев считает, что Послание Президента Владимира Путина Федеральному Собранию РФ определило четкую программу действий страны и регионов в условиях постепенного выхода из пандемии коронавируса.

«Президент четко обозначил приоритеты: демографический рост, поддержка семей с детьми, укрепление производственного потенциала страны, развитие больших инфраструктурных проектов, увязка с ними региональных перспектив. Это ключевые действия, необходимые для динамичного развития государства, повышения качества жизни. У нас в регионе губернатор Игорь Михайлович Руденя продвигает такие же принципы. Реализуется проект газификации, причем Президент поддержал инициативу «Единой России», которая с подачи жителей Тверской области и главы региона была направлена Владимиру Путину накануне Послания, о снижении финансовой нагрузки на граждан при подключении домовладений к газу. Получают поддержку инвестиционные проекты в промышленности и сельском хозяйстве. Большое внимание уделяется обеспечению производств кадрами. Введен большой пакет мер поддержки семей с детьми», – отметил Александр Кушнарев.

21 апреля Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному Собранию Российской Федерации. Глава государства обозначил новые решения для поддержки бизнеса, семей с детьми, развития здравоохранения, образования, обеспечения экономической стабильности.

Губернатор Игорь Руденя по итогам Послания назвал знаковые для Тверской области положения.

«Президент сказал про развитие системы скорой медицинской помощи, в частности, поставку машин в сельские больницы. В образовании – про строительство школ, внимание к фундаментальным наукам. Для нас наряду с этими направлениями особенно актуальны демография, семейная политика, развитие инфраструктуры, малого бизнеса, экономики. Будем максимально использовать федеральные ресурсы для решения задач в этих сферах. По итогам Послания подтверждена правильность выбранной стратегии развития Тверской области», – сказал Игорь Руденя.

Глава региона особо отметил решение по предоставлению инфраструктурных кредитов для регионов. Это позволит усилить, в том числе, работу по приведению в порядок дорог. Ключевым для социально-экономического развития Тверской области Игорь Руденя считает проект по газификации Верхневолжья. Сегодня в Послании Федеральному Собранию Владимир Путин поддержал инициативу партии «Единая Россия» по результатам обращения жителей Тверской области – о бесплатном подключении к газу домохозяйств.

По итогам Послания Президента Российской Федерации будет сформирован перечень поручений по этим и другим обозначенным главой государства направлениям, сообщил Игорь Руденя.