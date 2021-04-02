Тверская область готовится к проведению Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

27 апреля по всей России стартует Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». В этот день организаторы проведут торжественный старт акции, организуют работу пунктов распространения главного атрибута 9 мая.

«Мы видим, что сегодня тверская молодежь не просто воспитана в духе патриотических ценностей, но и активно участвует в их сохранении и развитии», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя

Традиционно формат акции предполагает вручение жителям главного атрибута – Георгиевской ленты, которая использовалась при создании одной из главных наград Великой Отечественной войны – «Ордена Славы». Сейчас Георгиевская лента – это символ уважения к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя.

Волонтером акции может стать любой желающий в возрасте от 18 лет, обратившись к региональным представителям общественного движения «Волонтеры Победы». Подробную информацию об акции можно на сайте «Волонтеров Победы», по ссылке: https://xn--90abhd2amfbbjkx2jf6f.xn--p1ai/.

В рамках акции будет проведено множество мероприятий с подрастающим поколением: в школах классные часы на тему «Великой Отечественной войны»,

Также школьники смогут встретиться с Героями России и Советского Союза в рамках всероссийского проекта «Диалоги с Героями», с деятелями культуры и искусства, учеными, спортсменами, общественными деятелями и известными личностями современности во время Всероссийского проекта «Классные встречи»

Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в 2005 году. Главный ее слоган – «Георгиевская ленточка. Я — помню! Я — горжусь». На протяжении уже более десяти лет миллионы людей ежегодно прикрепляют черно-оранжевую ленту к одежде в районе груди, просто чтобы сказать ветеранам «спасибо».

Пресс-служба Правительства Тверской области