Игорь Руденя обсудил развитие Пеновского муниципального округа с местными жителями

22 апреля Губернатор Игорь Руденя провёл встречу с общественностью Пеновского муниципального округа во время рабочего визита в муниципалитет. Глава региона отметил, что Правительству Тверской области и местной власти необходимо совместно решать вопросы обеспечения в округе устойчивого роста экономики, создания новых рабочих мест, развития инфраструктуры для достижения позитивных демографических тенденций.

«Наша самая главная задача, которая была озвучена вчера во время Послания Президента Владимира Путина Федеральному Собранию, – это демография. Ее необходимо решать для развития всех основных направлений – культуры, экономики, промышленности и других», – обозначил Игорь Руденя.

Одним из вопросов, который задали главе региона активисты муниципалитета, стало строительство в поселке Дома культуры.

«Работа над проектной документацией находится в завершающей стадии, но мы посмотрим, что еще в него нужно добавить, чтобы он отвечал всем современным требованиям. Необходимо предусмотреть в Доме культуры возможность подключения к электронным библиотекам, проведение виртуальных концертов, просмотров фильмов с хорошим звуком и экраном», – прокомментировал Игорь Руденя.

Еще один вопрос касался проведения дорожных работ в Пеновском округе, в частности, ремонта дороги «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино», которая ведет к уникальному памятнику деревянного зодчества в Ширковом погосте – Церкви Рождества Иоанна Предтечи, а также к озеру Селигер.

Глава региона отметил, что проектно-сметная документация уже разработана, заложены средства на проведение работ, старт которых запланирован уже в этом году. Предполагается, что дорога будет реконструирована, а грунтовое покрытие заменят на асфальтобетонное.

Также на встрече были заданы вопросы о строительстве нового фельдшерско-акушерского пункта, ремонте местных дорог и моста через реку Куть, обустройстве детских площадок и другие.

Подводя итоги рабочей поездки, Игорь Руденя отметил, что на территории Пеновского муниципального округа и всей Тверской области в ближайшие годы будут реализовываться все проекты, которые были озвучены во время Послания Президента России Владимира Путина.

«В первую очередь, это ремонт дорожной сети, приведение в нормативное состояние объектов здравоохранения, культуры и образования. Данную работу мы в этом году продолжим, и будем вести в течение нескольких лет», – прокомментировал глава региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области