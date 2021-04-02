Максим Пилюшкин: Послание Президента демонстрирует эффективную обратную связь власти с обществом

Депутат Законодательного Собрания Тверской области Максим Пилюшкин, комментируя Послание Президента Владимира Путина Федеральному Собранию РФ, отметил, что выступление главы государства демонстрирует эффективную «обратную связь» власти с обществом.

«В Послании Президента представлены темы, которые волнуют жителей страны, профессиональное сообщество в разных сферах. Таким образом, видна четкая и эффективная «обратная связь» власти с обществом. Это касается, например, инициативы партии «Единая Россия» о снижении нагрузки на граждан при подключении домовладений к газу, а также многих других областей. В том числе в социальной сфере – новые решения по поддержке семей с детьми, в экономике – поддержка предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также помощь регионам в виде инфраструктурных кредитов. Все эти блоки Послания описывают, в том числе, сферы, по которым в нашем регионе губернатором уже ведется работа в приоритетном порядке. Дополнительная поддержка со стороны федеральной власти позволит быстрее достичь целевых результатов», – сказал Максим Пилюшкин.

21 апреля Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному Собранию Российской Федерации. Глава государства обозначил новые решения для поддержки бизнеса, семей с детьми, развития здравоохранения, образования, обеспечения экономической стабильности.

Губернатор Игорь Руденя по итогам Послания назвал знаковые для Тверской области положения.

«Президент сказал про развитие системы скорой медицинской помощи, в частности, поставку машин в сельские больницы. В образовании – про строительство школ, внимание к фундаментальным наукам. Для нас наряду с этими направлениями особенно актуальны демография, семейная политика, развитие инфраструктуры, малого бизнеса, экономики. Будем максимально использовать федеральные ресурсы для решения задач в этих сферах. По итогам Послания подтверждена правильность выбранной стратегии развития Тверской области», – сказал Игорь Руденя.

Глава региона особо отметил решение по предоставлению инфраструктурных кредитов для регионов. Это позволит усилить, в том числе, работу по приведению в порядок дорог. Ключевым для социально-экономического развития Тверской области Игорь Руденя считает проект по газификации Верхневолжья. Сегодня в Послании Федеральному Собранию Владимир Путин поддержал инициативу партии «Единая Россия» по результатам обращения жителей Тверской области – о бесплатном подключении к газу домохозяйств.

По итогам Послания Президента Российской Федерации будет сформирован перечень поручений по этим и другим обозначенным главой государства направлениям, сообщил Игорь Руденя.