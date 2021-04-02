Константин Антонов: «Единая Россия» в Тверской области возьмет в работу все тезисы Послания Президента

Депутат Законодательного Собрания Тверской области, член фракции «Единая Россия» Константин Антонов отметил, что Посланием Президента Владимира Путина Федеральному Собранию РФ установлены ключевые ориентиры социально-экономической жизни страны на ближайшие годы.

«Послание Президента традиционно охватывает все сферы жизни общества, которые необходимы для народосбережения. Особое внимание уделено семье, вопросам здравоохранения, образования, развития экономики. Губернатор Игорь Михайлович Руденя прилагает все усилия для создания семьям в регионе именно тех условий, о которых говорилось в Послании. Ведь на первом месте в деятельности главы региона – человек. Все озвученные тезисы Послания Президента партия «Единая Россия» возьмет в работу, в том числе на региональном уровне», – сказал Константин Антонов.

21 апреля Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному Собранию Российской Федерации. Глава государства обозначил новые решения для поддержки бизнеса, семей с детьми, развития здравоохранения, образования, обеспечения экономической стабильности.

Губернатор Игорь Руденя по итогам Послания назвал знаковые для Тверской области положения.

«Президент сказал про развитие системы скорой медицинской помощи, в частности, поставку машин в сельские больницы. В образовании – про строительство школ, внимание к фундаментальным наукам. Для нас наряду с этими направлениями особенно актуальны демография, семейная политика, развитие инфраструктуры, малого бизнеса, экономики. Будем максимально использовать федеральные ресурсы для решения задач в этих сферах. По итогам Послания подтверждена правильность выбранной стратегии развития Тверской области», – сказал Игорь Руденя.

Глава региона особо отметил решение по предоставлению инфраструктурных кредитов для регионов. Это позволит усилить, в том числе, работу по приведению в порядок дорог. Ключевым для социально-экономического развития Тверской области Игорь Руденя считает проект по газификации Верхневолжья. Сегодня в Послании Федеральному Собранию Владимир Путин поддержал инициативу партии «Единая Россия» по результатам обращения жителей Тверской области – о бесплатном подключении к газу домохозяйств.

По итогам Послания Президента Российской Федерации будет сформирован перечень поручений по этим и другим обозначенным главой государства направлениям, сообщил Игорь Руденя.