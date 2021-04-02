Игорь Руденя почтил память жителей деревни Ксты в Пеновском муниципальном округе

Рабочая поездка Губернатора Игоря Рудени в Пеновский муниципальный округ 22 апреля началась с возложения цветов к мемориалу «Памятник жителям деревни Ксты, расстрелянным и сожженным немецко-фашистскими захватчиками в январе 1942 года». Вместе с главой региона память жителей деревни почтили юнармейцы, духовенство.

Деревня Ксты была оккупирована немецкими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. В январе 1942 года, отступая под натиском советских солдат, фашисты уничтожили деревню, расстреляв всех ее жителей, а также жителей деревень Ионово и Гришино.

До 1979 года на этом месте стояла небольшая стела. В мае 1985 года был открыт мемориальный комплекс. Авторами нового памятника стали выдающиеся деятели искусства Исаак Бродский, Игорь Покровский.

В 2018 году по поручению Губернатора Игоря Рудени в памятном месте проведены реставрационные работы. Сделана гранитная облицовка, освещение, отремонтирована пешеходная дорожка, выложена брусчатка. 9 мая 2018-го, в День Победы, состоялось торжественное открытие обновленного мемориала.

Сегодня по итогам осмотра территории у мемориала Игорь Руденя еще раз подчеркнул – благоустройство и содержание памятных мест Верхневолжья должно быть системным и постоянным. Губернатор поручил профильным ведомствам рассмотреть вопрос о ежегодном выделении финансирования на сохранение в надлежащем состоянии таких объектов.

22 апреля Игорь Руденя в Пеновском муниципальном округе посетит градообразующее предприятие ООО «Дискавери-Пено», обсудит актуальные вопросы с коллективом деревообрабатывающей фабрики. Развитию деревообрабатывающей промышленности будет посвящено совещание в рамках рабочей поездки.

В программе также – посещение социальных учреждений: Пеновской центральной районной больницы, общеобразовательной школы им. Е.И. Чайкиной, а также Церкви Иоанна Предтечи, Ширкова погоста и истока Западной Двины.

Кроме того, глава региона проведет встречу с активом муниципального образования.

Пресс-служба Правительства Тверской области