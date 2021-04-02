Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 22 апреля 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 78 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 37 441 заразившийся излечился от инфекции, в том числе за сутки 82 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 101 994 жителя региона, за последние сутки – 1 314 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 671 071, в том числе за последние сутки их проведено 1 513.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 39 353 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 065 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
847 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 12 695
Конаковский район 2760
Ржев 2171
Вышневолоцкий городской округ 2145
Калининский район 1625
Торжок 1596
Кимры 1556
Бологовский район 1019
Нелидовский городской округ 864
Бежецкий район 854
Лихославльский район 834
Осташковский городской округ 812
Старицкий район 804
Кашинский городской округ 747
Торопецкий район 734
Калязинский район 723
Весьегонский муниципальный округ 620
Максатихинский район 613
Западнодвинский муниципальный округ 527
Андреапольский муниципальный округ 522
Торжокский район 484
Кувшиновский район 424
Оленинский муниципальный округ 394
Зубцовский район 381
Рамешковский район 366
Спировский район 351
Ржевский район 314
Сонковский район 286
ЗАТО Озёрный 281
Селижаровский муниципальный округ 270
Кимрский район 257
Фировский район 219
Краснохолмский муниципальный округ 189
Бельский район 178
Лесной муниципальный округ 155
Кесовогорский район 148
Пеновский муниципальный округ 118
Жарковский район 108
Молоковский район 102
Сандовский муниципальный округ 80
Удомельский городской округ 27
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области