В Тверской области выбрали лучшего специалиста в сфере туризма

Министерство туризма Тверской области подвело итоги конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма-2021». На региональном этапе были отобраны сильнейшие сотрудники отрасли для дальнейшего представления Верхневолжья на федеральном уровне.

«Развитие сферы гостеприимства невозможно без квалифицированных кадров, заинтересованных в повышении своего мастерства, улучшении качества обслуживания гостей региона, готовых перенимать европейский опыт», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Впервые в конкурсной программе была представлена номинация «Лучший специалист в сфере доступного туризма». Задания конкурса были адаптированы под современные реалии туристического бизнеса. Также набрать дополнительные баллы участникам помог опыт проведения онлайн-экскурсий.

По итогам регионального этапа конкурса в номинации «Лучший экскурсовод (гид)» победителями стали Любовь Репина («Тверь-тур»), Вероника Акимова (самозанятая), Сергей Курков (Всероссийский историко-этнографический музей), Анна Овчаренко (оленья ферма «Судимир»), Наталья Датченко (самозанятая).

В номинации «Работник службы приема и размещения гостиницы» также были определены лучшие представители сферы. Ими оказались Александра Пушкова (отель «Оснабрюк»), Екатерина Паршикова (эко-отель «Барская усадьба»), Ирина Голубева (комплекс отдыха «Завидово»), а также администраторы комплекса отдыха «Завидово» – Екатерина Плотникова и Алла Маклакова.

Экспертное жюри определило и лучших представителей в номинации «Специалист сферы эксплуатации номерного фонда (горничная)» – это Оксана Абрамова (эко-отель «Барская усадьба»), Евгения Васильева (комплекс отдыха «Завидово»), Наталья Высоцкая (отель «Оснабрюк»), Ирина Лобачева (комплекс отдыха «Завидово»).

В номинации «Лучший менеджер по детско-юношескому туризму» победителями стали Елена Грачевникова («Агентство путешествий Радуга») и Евгения Перова (турагентство «Впечатление»).

Конкурсная комиссия, в которую вошли эксперты отрасли, отметили высокий уровень подготовки участников.

Победители регионального этапа будут бороться за призовые места федерального конкурса «Лучший по профессии», который проводится Федеральным агентством по туризму. Победители и призеры всероссийского этапа получат денежное поощрение: 100 тыс. рублей за первое место, 80 тыс. за второе место и 60 тыс. рублей за третье место.

В 2020 году представители Тверской области завоевали две награды на федеральном этапе конкурса за звание лучшего специалиста в сфере туризма.

В номинации «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)» победу одержала сотрудница отеля «Оснабрюк» в Твери Елена Ананьева. Директор туристической компании «Кашин-Град» Алексей Столяров занял второе место в номинации «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму».

Пресс-служба Правительства Тверской области