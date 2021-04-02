В Тверской области прививку от коронавируса сделали более 55 тысяч жителей старшего возраста

В Тверской области продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. С начала кампании прививку сделали 55 237 жителей старше 60 лет – 54% от общего числа вакцинированных.

Всего на данный момент в Верхневолжье прививку от коронавируса сделали 101 994 человека – это 81,2% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 21 апреля, вакцинировались 1314 человек. В федеральный регистр внесена информация о 95 660 вакцинированных гражданах.

Задачу по массовой вакцинации поставил Президент России Владимир Путин.

«Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Возможность сделать прививку должна быть повсеместной», – подчеркнул Владимир Путин, выступая 21 апреля с Посланием Федеральному Собранию РФ.

По поручению Губернатора Игоря Рудени в Тверской области расширяются возможности вакцинации.

Так, запись на прививку организована в МФЦ. Сотрудники филиалов помогут записаться на вакцинацию, а после ее прохождения – распечатать сертификат профилактической прививки от COVID-19, который можно оформить на портале Госуслуг. К летнему сезону в регионе планируют развернуть дополнительные прививочные пункты. Один из них уже начал работу в ТЦ «Рубин» Твери.

Сейчас запись на прививку ведется по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов – они размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также работают выездные прививочные бригады. Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают медиков.

Пресс-служба Правительства Тверской области