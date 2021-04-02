К Всероссийскому субботнику присоединятся города Тверской области, в которых пройдет голосование за проекты благоустройства в 2022 году

24 апреля во всех регионах страны пройдет Всероссийский субботник. Участником станет и Тверская область. В том числе к экологической акции присоединятся 11 городов Верхневолжья, где пройдет голосование жителей за проекты благоустройства в 2022 году по национальному проекту «Жилье и городская среда».

Во время субботника будет организована уборка дворовых территорий и общественных пространств. Также планируется привести в порядок памятники и малые архитектурные формы, провести озеленение, высадить цветы и деревья, покрасить лавочки, бордюры и заборы. В местах проведения уборок пройдут экологические лекции, семинары, культурно-развлекательные программы.

В Твери в порядок приведут около 30 территорий во всех районах города. Это такие популярные у горожан места, как Парк Победы, Первомайская роща, Мигаловская набережная, Парк Текстильщиков, Бобачевская роща, Константиновские карьеры, набережные, скверы, зеленые зоны.

Жители Твери и других городов, где пройдет голосование за проекты комфортной среды 2022 года, уже в эту субботу смогут сделать свой вклад в благоустройство территорий. А с 26 апреля стартует голосование по выбору объектов, которые в будущем станут новыми точками отдыха жителей.

«Для нашего региона создание современных парков и набережных, площадей и скверов, обустройство дворов многоквартирных домов является важным вкладом в повышение качества жизни в наших городах, в создание условий для демографического развития территорий», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Отдать свой голос за тот или иной объект благоустройства можно несколькими способами – с помощью единой платформы голосования za.gorodsreda.ru или в личном кабинете на портале Госуслуг. Кроме того, в каждом городе местным жителям будут предложены альтернативные способы голосования за проекты, например, помощь волонтеров.

В Тверской области разработано 47 проектов для рейтингового голосования по выбору общественных территорий в 11 городах, которые будут приведены в порядок в 2022 году. Голосование за них продлится до 30 мая. В перечень для благоустройства на следующий год попадут те объекты, за которые будет отдано максимальное количество голосов.

С 2017 по 2020 год в Тверской области по программе формирования комфортной городской среды было благоустроено 248 общественных территорий, 267 дворов и 16 городских парков. За прошлый год работы выполнены на 113 объектах. В 2021 году в Верхневолжье по национальному проекту «Жилье и городская среда» обустроят 96 общественных территорий и дворов.

Пресс-служба Правительства Тверской области