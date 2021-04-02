Юрий Цеберганов о Послании Президента: «Вопросы демографии и качества жизни - приоритет государства»

Заместитель председателя Законодательного Собрания Тверской области Юрий Цеберганов, комментируя ключевые темы Послания Президента Владимира Путина Федеральному Собранию РФ отметил, что в выступлении главы государства предельно четко и системно обозначены основные направления развития страны.

«Президент традиционно большое внимание уделил вопросам демографии и качества жизни. Это по-прежнему приоритет государства. Важно, что Владимир Путин поддержал инициативу партии «Единая Россия» о снижении финансовой нагрузки на граждан при подключении газа к домовладениям, что касается интересов большого количества жителей, в том числе, Верхневолжья. Сегодня на заседании Совета Законодательного собрания сформирована рабочая группа, которая займется проработкой законодательных норм, необходимых для реализации Послания в Тверской области», – отметил Юрий Цеберганов.

21 апреля Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному Собранию Российской Федерации. Глава государства обозначил новые решения для поддержки бизнеса, семей с детьми, развития здравоохранения, образования, обеспечения экономической стабильности.

Губернатор Игорь Руденя по итогам Послания назвал знаковые для Тверской области положения.

«Президент сказал про развитие системы скорой медицинской помощи, в частности, поставку машин в сельские больницы. В образовании – про строительство школ, внимание к фундаментальным наукам. Для нас наряду с этими направлениями особенно актуальны демография, семейная политика, развитие инфраструктуры, малого бизнеса, экономики. Будем максимально использовать федеральные ресурсы для решения задач в этих сферах. По итогам Послания подтверждена правильность выбранной стратегии развития Тверской области», – сказал Игорь Руденя.

Глава региона особо отметил решение по предоставлению инфраструктурных кредитов для регионов. Это позволит усилить, в том числе, работу по приведению в порядок дорог. Ключевым для социально-экономического развития Тверской области Игорь Руденя считает проект по газификации Верхневолжья. Сегодня в Послании Федеральному Собранию Владимир Путин поддержал инициативу партии «Единая Россия» по результатам обращения жителей Тверской области – о бесплатном подключении к газу домохозяйств.

По итогам Послания Президента Российской Федерации будет сформирован перечень поручений по этим и другим обозначенным главой государства направлениям, сообщил Игорь Руденя.