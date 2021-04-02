Руслан Лебедев: «Предложение жителей Верхневолжья и «Единой России» поддержано Президентом»

Депутат Законодательного Собрания Тверской области Руслан Лебедев отметил, что в Послании Президента Владимира Путина Федеральному Собранию РФ прозвучали важные темы, связанные с комплексным развитием территорий.

«Особого внимания заслуживает решение, основанное на инициативе партии «Единая Россия» о том, что граждане не должны платить за подключение газа. Эта идея недавно прозвучала в Тверской области и активно обсуждалась последние несколько дней. Предложение жителей Верхневолжья, губернатора и партии услышано и поддержано главой государства. Президент взял на личный контроль его проработку. Более доступный газ позволит увеличить количество подключенных к нему домовладений, а это совершенно другое качество и уровень жизни», – отметил Руслан Лебедев.

Также депутат считает очень хорошей и правильной инициативу Владимира Путина о компенсации 50% стоимости путевок в летние детские лагеря.

«Вспоминаю свое детство и пионерский лагерь. Это здоровье, живое общение, много мероприятий. Хорошо, что государство поддерживает родителей, которые хотели бы организовать для свои детей качественный отдых в летнем лагере», – сказал Руслан Лебедев.

21 апреля Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному Собранию Российской Федерации. Глава государства обозначил новые решения для поддержки бизнеса, семей с детьми, развития здравоохранения, образования, обеспечения экономической стабильности.

Губернатор Игорь Руденя по итогам Послания назвал знаковые для Тверской области положения.

«Президент сказал про развитие системы скорой медицинской помощи, в частности, поставку машин в сельские больницы. В образовании – про строительство школ, внимание к фундаментальным наукам. Для нас наряду с этими направлениями особенно актуальны демография, семейная политика, развитие инфраструктуры, малого бизнеса, экономики. Будем максимально использовать федеральные ресурсы для решения задач в этих сферах. По итогам Послания подтверждена правильность выбранной стратегии развития Тверской области», – сказал Игорь Руденя.

Глава региона особо отметил решение по предоставлению инфраструктурных кредитов для регионов. Это позволит усилить, в том числе, работу по приведению в порядок дорог. Ключевым для социально-экономического развития Тверской области Игорь Руденя считает проект по газификации Верхневолжья. Сегодня в Послании Федеральному Собранию Владимир Путин поддержал инициативу партии «Единая Россия» по результатам обращения жителей Тверской области – о бесплатном подключении к газу домохозяйств.

По итогам Послания Президента Российской Федерации будет сформирован перечень поручений по этим и другим обозначенным главой государства направлениям, сообщил Игорь Руденя.