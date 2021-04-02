Сергей Веремеенко о Послании Президента: «У государства есть огромные возможности, которые надо активно использовать»

Депутат Государственной Думы РФ, член партии «Единая Россия» Сергей Веремеенко прокомментировал итоги Послания Президента Владимира Путина Федеральному Собранию РФ.

«Послание главы государства было объемным и очень конкретным. Президент продолжает ставить во главу угла вопросы демографии и качества жизни, здоровья, образования, науки, развития инфраструктуры. Этот комплексный подход говорит о том, что у государства, а значит, и у всех нас есть огромные возможности, которые надо активно использовать на федеральном и региональном уровнях. В Тверской области, благодаря губернатору, собрана команда, способная разрабатывать и внедрять значимые проекты, продвигать важные инициативы, в том числе, опираясь на партийный ресурс «Единой России». Это касается, например, поддержанной Президентом инициативы об освобождении граждан от платы за подключение домовладений к газу. Газификация позволяет преображать территории, делать их более комфортными для проживания, укреплять их экономическую значимость», – отметил Сергей Веремеенко.

21 апреля Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному Собранию Российской Федерации. Глава государства обозначил новые решения для поддержки бизнеса, семей с детьми, развития здравоохранения, образования, обеспечения экономической стабильности.

Губернатор Игорь Руденя по итогам Послания назвал знаковые для Тверской области положения.

«Президент сказал про развитие системы скорой медицинской помощи, в частности, поставку машин в сельские больницы. В образовании – про строительство школ, внимание к фундаментальным наукам. Для нас наряду с этими направлениями особенно актуальны демография, семейная политика, развитие инфраструктуры, малого бизнеса, экономики. Будем максимально использовать федеральные ресурсы для решения задач в этих сферах. По итогам Послания подтверждена правильность выбранной стратегии развития Тверской области», – сказал Игорь Руденя.

Глава региона особо отметил решение по предоставлению инфраструктурных кредитов для регионов. Это позволит усилить, в том числе, работу по приведению в порядок дорог. Ключевым для социально-экономического развития Тверской области Игорь Руденя считает проект по газификации Верхневолжья. Сегодня в Послании Федеральному Собранию Владимир Путин поддержал инициативу партии «Единая Россия» по результатам обращения жителей Тверской области – о бесплатном подключении к газу домохозяйств.

По итогам Послания Президента Российской Федерации будет сформирован перечень поручений по этим и другим обозначенным главой государства направлениям, сообщил Игорь Руденя.