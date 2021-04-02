Василий Воробьев: «Решения главы государства о повышении доступности газа ждала вся страна»

Депутат Законодательного Собрания Тверской области Василий Воробьев, комментируя Послание Президента Владимира Путина Федеральному Собранию РФ, отметил, что одним из ожидаемых всеми решений главы государства стала поддержка инициативы партии «Единая Россия» об освобождении граждан от платы за подключение домохозяйств к газовым сетям.

«Этого важного решения главы государства ждала вся страна и, конечно, жители Тверской области, где благодаря договоренностям губернатора с Газпромом активно ведется газификация территорий. Более доступный газ позволит сформировать комфортные условия для проживания большого количества семей», – отметил Василий Воробьев.

21 апреля Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному Собранию Российской Федерации. Глава государства обозначил новые решения для поддержки бизнеса, семей с детьми, развития здравоохранения, образования, обеспечения экономической стабильности.

Губернатор Игорь Руденя по итогам Послания назвал знаковые для Тверской области положения.

«Президент сказал про развитие системы скорой медицинской помощи, в частности, поставку машин в сельские больницы. В образовании – про строительство школ, внимание к фундаментальным наукам. Для нас наряду с этими направлениями особенно актуальны демография, семейная политика, развитие инфраструктуры, малого бизнеса, экономики. Будем максимально использовать федеральные ресурсы для решения задач в этих сферах. По итогам Послания подтверждена правильность выбранной стратегии развития Тверской области», – сказал Игорь Руденя.

Глава региона особо отметил решение по предоставлению инфраструктурных кредитов для регионов. Это позволит усилить, в том числе, работу по приведению в порядок дорог. Ключевым для социально-экономического развития Тверской области Игорь Руденя считает проект по газификации Верхневолжья. Сегодня в Послании Федеральному Собранию Владимир Путин поддержал инициативу партии «Единая Россия» по результатам обращения жителей Тверской области – о бесплатном подключении к газу домохозяйств.

По итогам Послания Президента Российской Федерации будет сформирован перечень поручений по этим и другим обозначенным главой государства направлениям, сообщил Игорь Руденя.