Виктор Константинов: «Решение Владимира Путина освободить граждан от платы за подключение к газу сэкономит семейные бюджеты»

Заместитель председателя Законодательного собрания Тверской области Виктор Константинов считает, что поддержка Президентом РФ Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию РФ инициативы партии «Единая Россия» о бесплатном для граждан подключении газа сэкономит для жителей Верхневолжья миллиарды рублей.

«Освобождение граждан от платы за подключение домохозяйств к газу, поддержанное главой государства с подачи жителей Тверской области, губернатора и партии «Единая Россия», дает возможность более эффективно проводить газификацию северо-востока и юго-запада Тверской области, а это интересы порядка 50 тысяч домохозяйств. С учетом текущей стоимости подключения речь идет о колоссальной сумме, которую сэкономят семейные бюджеты жителей Верхневолжья, – около 8 миллиардов рублей. Это другое качество жизни, комфорта. По-новому будут выглядеть в глазах инвесторов и наши территории, куда придет голубое топливо», – сказал Виктор Константинов.

Вице-спикер областного парламента также отметил еще одно решение Президента Владимира Путина - о компенсации 50% стоимости путевок в детские летние лагеря.

«Это очень хорошая инициатива. В летних лагерях формируется личность ребенка, его навыки участия в общественной жизни. Более доступные путевки раскроют перед нашими детьми более широкие возможности для развития», –отметил Виктор Константинов.

21 апреля Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному Собранию Российской Федерации. Глава государства обозначил новые решения для поддержки бизнеса, семей с детьми, развития здравоохранения, образования, обеспечения экономической стабильности.

Губернатор Игорь Руденя по итогам Послания назвал знаковые для Тверской области положения.

«Президент сказал про развитие системы скорой медицинской помощи, в частности, поставку машин в сельские больницы. В образовании – про строительство школ, внимание к фундаментальным наукам. Для нас наряду с этими направлениями особенно актуальны демография, семейная политика, развитие инфраструктуры, малого бизнеса, экономики. Будем максимально использовать федеральные ресурсы для решения задач в этих сферах. По итогам Послания подтверждена правильность выбранной стратегии развития Тверской области», – сказал Игорь Руденя.

Глава региона особо отметил решение по предоставлению инфраструктурных кредитов для регионов. Это позволит усилить, в том числе, работу по приведению в порядок дорог. Ключевым для социально-экономического развития Тверской области Игорь Руденя считает проект по газификации Верхневолжья. Сегодня в Послании Федеральному Собранию Владимир Путин поддержал инициативу партии «Единая Россия» по результатам обращения жителей Тверской области – о бесплатном подключении к газу домохозяйств.

По итогам Послания Президента Российской Федерации будет сформирован перечень поручений по этим и другим обозначенным главой государства направлениям, сообщил Игорь Руденя.