Юлия Саранова: «Послание президента было посвящено высшему национальному приоритету - сбережению людей»

Послание Президента России Владимира Путина в этом году акцентировано на сбережении народа, считает директор Фонда Твери Юлия Саранова.

«Президент назвал сбережение людей – высшим национальным приоритетом. В этом ключе он говорил о том, как наша страна прошла пандемию, особо отметил солидарность людей разных профессий и возрастов в стремлении помочь тем, кто оказался в сложной ситуации. Озвучен большой пакет инициатив и конкретных поручений по поддержке семей, материнства и детства», - отметила Юлия Саранова.

По её словам, важная инициатива главы государства - при поездках детей в летний лагерь возвращать до половины стоимости путевки.

«Напомню, что в Тверской области по инициативе губернатора стоимость путевки в муниципальные оздоровительные лагеря для работников бюджетной сферы в 2021 году не превысит 9900 рублей», - сказала директор Фонда Твери.

«Президент предложил за два года открыть 45 тысяч бюджетных мест в вузах и отдать 75% из них в регионы – это очень серьезная мера поддержки для нашей молодежи. Вместе с другими озвученными в Послании решениями по реализации крупных инфраструктурных проектов развития территорий, создания новых современных производств, мотивации общественной активности эта инициатива Владимира Путина поможет молодым людям из нашей области строить свои жизненные планы на родной земле», - заявила Юлия Саранова.