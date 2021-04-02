Сергей Аксенов: «Глава государства обозначил главные ценности - это семья и здоровье»

Депутат Тверской городской Думы, руководитель Регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Сергей Аксенов прокомментировал основные положения ежегодного Послания Президента Владимира Путина Федеральному Собранию Российской Федерации.

«Особое внимание Президент уделил теме здравоохранения. Российская система здравоохранения достойно выдержала удары 2020 года. Мы понимаем, что необходимо развивать данное направление: техническое обеспечение больниц, воспитание профессиональных кадров, создание современной инфраструктуры и многое другое. В ходе выступления Президент озвучил инициативы, предложенные партией, которые представители регионов последовательно готовили и прорабатывали вместе с общественностью. Главные ценности – семья и здоровье, так сказал глава государства, и мы этого принципа придерживаемся. Как представители региона, готовы продолжать работу на местах, быть вместе с людьми, всевозможными способами содействовать развитию экономики и народосбережения», – сказал Сергей Аксенов.

21 апреля Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному Собранию Российской Федерации. Глава государства обозначил новые решения для поддержки бизнеса, семей с детьми, развития здравоохранения, образования, обеспечения экономической стабильности.

Губернатор Игорь Руденя по итогам Послания назвал знаковые для Тверской области положения.

«Президент сказал про развитие системы скорой медицинской помощи, в частности, поставку машин в сельские больницы. В образовании – про строительство школ, внимание к фундаментальным наукам. Для нас наряду с этими направлениями особенно актуальны демография, семейная политика, развитие инфраструктуры, малого бизнеса, экономики. Будем максимально использовать федеральные ресурсы для решения задач в этих сферах. По итогам Послания подтверждена правильность выбранной стратегии развития Тверской области», – сказал Игорь Руденя.

Глава региона особо отметил решение по предоставлению инфраструктурных кредитов для регионов. Это позволит усилить, в том числе, работу по приведению в порядок дорог. Ключевым для социально-экономического развития Тверской области Игорь Руденя считает проект по газификации Верхневолжья. Сегодня в Послании Федеральному Собранию Владимир Путин поддержал инициативу партии «Единая Россия» по результатам обращения жителей Тверской области – о бесплатном подключении к газу домохозяйств.

По итогам Послания Президента Российской Федерации будет сформирован перечень поручений по этим и другим обозначенным главой государства направлениям, сообщил Игорь Руденя.