На участие в предварительном голосовании «Единой России» подано 73 заявки

Тверской региональный оргкомитет «Единой России» продолжает приём заявок на участие в предварительном голосовании. По состоянию на 21 апреля, в оргкомитет подано 73 заявки. Из них 14 заявлений в Государственную Думу РФ и 59 заявлений в Законодательное Собрание Тверской области.

21 апреля заявление на участие в предварительном голосовании подал депутат Законодательного Собрания Тверской области Станислав Петрушенко.

«Предварительное голосование - это важно. Люди, которые хотят стать депутатами, должны иметь свою площадку, на которой они смогут высказать свои предложения. Мы отбираем кандидатов более естественным способом, смотрим на то, что кандидаты могут, как они могут общаться с людьми, что могут сделать для жителей.

Особенность в этом году заключается в том, что подать заявление можно онлайн, а потом в течение месяца принести те документы, которые необходимы для выдвижения в кандидаты. Эта онлайн процедура очень удобна», - сказал Станислав Петрушенко.

Также в числе подавших сегодня документы на предварительное голосование - депутат Законодательного Собрания Тверской области Максим Пилюшкин.

«Считаю, что процедура предварительного голосования соответствует всем принципам: она легитимна, открыта и конкурентна», - говорит Максим Пилюшкин.

Сегодня же заявление подала Наталья Соколова, член политического совета партии «Единая Россия» города Твери, доктор медицинских наук.

Выдвижение кандидатов продлится до 29 апреля. Само предварительное голосование пройдёт в период с 24 мая по 30 мая в электронном формате, а 30 мая можно будет проголосовать в привычном формате на участках.

Информационный центр

регионального оргкомитета партии «Единая Россия»

по проведению предварительного голосования