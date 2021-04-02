Не менее 500 рабочих мест создаст инвестор в Кашинском городском округе Тверской области

На заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени рассмотрены основные параметры соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), заключенного с компанией «Румелко-Агро». Тверская область вошла в число первых регионов страны, где были подписаны такие соглашения.

Об усовершенствовании системы поддержки частных инвестиций говорил Президент России Владимир Путин во время ежегодного Послания к Федеральному Собранию 21 апреля. Глава государства подчеркнул – эффективность помощи компаниям будет оцениваться по тому, какие новые продукты, услуги, технологии созданы для граждан, как вырос потенциал страны и каждого отдельного региона.

«Уже усовершенствован механизм специальных инвестиционных контрактов, появился новый инструмент – соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Мы консолидировали институты развития на базе ВЭБа. Их задача – снижать риски для вложения частных капиталов, помогать в создании новых рынков и инвестиционных механизмов, как это происходит в рамках уже действующей так называемой «Фабрики проектного финансирования». Сегодня в её работе более 40 коммерческих проектов с общим объёмом инвестиций три триллиона рублей», – отметил Президент.

О планах «Румелко-Агро» по развитию животноводства Губернатор Игорь Руденя рассказал Президенту Владимиру Путину на встрече, которая состоялась в декабре 2020 года.

«Сегодня мы зафиксировали двусторонние обязательства, по которым на территории региона будет создана большая молочно-товарная ферма более чем на 10 тысяч голов дойного стада, а также молокоперерабатывающий завод. Общий объем инвестиций проекта – более 15 миллиардов рублей, будет создано более 500 рабочих мест. Ввести проект в эксплуатацию предполагается до 2023 года», – отметил Игорь Руденя, комментируя итоги заседания Правительства.

В рамках соглашения Тверская область обязуется в течение трех лет не изменять условия техрегулирования, лицензирования, землепользования и застройки территорий, административных процедур в строительстве, процедур градостроительной деятельности, прохождения госэкспертизы, а также выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию.

Кроме того, в течение шести лет с момента подписания соглашения не изменятся условия и порядок предоставления субсидий на возмещение затрат на инфраструктуру и уплату процентов по кредитам, а также не будут применяться акты, изменяющие условия и порядок предоставления господдержки и налоговое законодательство.

Сейчас ведутся переговоры о заключении подобных соглашений с рядом крупных компаний, реализующих проекты в Тверской области.

Соглашение о защите и поощрении капиталовложений, заключенное с компанией «Румелко-Агро», в ближайшее время будет направлено в Законодательное Собрание Тверской области для утверждения.

Пресс-служба Правительства Тверской области