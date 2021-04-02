Игорь Руденя: Послание Президента Владимира Путина подтвердило правильность выбранной стратегии развития региона

21 апреля Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному Собранию Российской Федерации. В мероприятии принял участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Владимир Путин в начале выступления поблагодарил за работу в период пандемии коронавируса медиков, ученых, социальных и педагогических работников, волонтеров, специалистов сфер промышленности, ЖКХ, правоохранителей – всех, кто внес вклад в борьбу с инфекцией, трудился, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию.

Владимир Путин напомнил о беспрецедентных мерах, которые были введены для поддержки жителей страны, экономики регионов.

«Сбережение народа России – наш высший национальный приоритет. Этим приоритетом определяются все положения обновленной Конституции о защите семьи, о важнейшей роли родителей в воспитании детей, об укреплении социальных гарантий, развитии экономики, образования и культуры», – подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства обозначил новые решения для поддержки бизнеса, семей с детьми, развития здравоохранения, образования, обеспечения экономической стабильности. Губернатор Игорь Руденя по итогам Послания назвал знаковые для Тверской области положения.

«Президент сказал про развитие системы скорой медицинской помощи, в частности, поставку машин в сельские больницы. В образовании – про строительство школ, внимание к фундаментальным наукам. Для нас наряду с этими направлениями особенно актуальны демография, семейная политика, развитие инфраструктуры, малого бизнеса, экономики. Будем максимально использовать федеральные ресурсы для решения задач в этих сферах. По итогам Послания подтверждена правильность выбранной стратегии развития Тверской области», – сказал Губернатор при общении с журналистами.

Игорь Руденя особо отметил решение по предоставлению инфраструктурных кредитов для регионов. Это позволит усилить, в том числе работу по приведению в порядок дорог. Субъекты смогут получить бюджетные кредиты со сроком погашения 15 лет и ставкой не более 3% годовых.

Ключевым для социально-экономического развития Тверской области Игорь Руденя считает проект по газификации Верхневолжья. Сегодня в Послании Федеральному Собранию Владимир Путин поддержал инициативу партии «Единая Россия» по итогам обращения жителей Тверской области – о бесплатном подключении к газу домохозяйств.

Вопрос о высокой стоимости «последней мили» прозвучал 15 апреля в Тверской области. Тогда Губернатор Игорь Руденя и врио заместителя Секретаря Генерального Совета «Единой России» Дмитрий Кобылкин пообщались с жителями села Грузины Торжокского района, где идет газификация домов. В итоге «Единая Россия» обратилась к главе государства с предложением снизить финансовую нагрузку на людей при подключении к газу.

В Послании Президент также подчеркнул необходимость сделать максимально доступным летний отдых и оздоровление детей, в частности, возвращать половину стоимости путевки.

В Тверской области решением Игоря Рудени стоимость путевки в летние оздоровительные лагеря для работников бюджетной сферы в 2021 году не превысит 9900 рублей. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией наполняемость лагерей не должна превышать 75%, что могло привести к увеличению расходов родителей на летний отдых детей. Этого удастся избежать в связи с принятым главой региона решением.

Игорь Руденя сообщил: по итогам Послания Президента Российской Федерации будет сформирован перечень поручений по этим и другим обозначенным главой государства направлениям.

Пресс-служба Правительства Тверской области