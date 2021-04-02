В Тверской области для тушения пожаров будет использована авиация

Губернатор Игорь Руденя провел заседание региональной Бюджетной комиссии, где был рассмотрен вопрос оперативного реагирования при возникновении лесоторфяных пожаров на территории Верхневолжья.

Для тушения пожаров в труднодоступных местах Тверской области будут применяться авиационные средства. За два прошедшие года в регионе было зарегистрировано 5 пожаров, произошедших на отдаленных территориях. Применение авиации позволит не только значительно ускорить доставку сил и средств пожаротушения в такие места, но и повысить эффективность работы наземных служб.

В Тверской области в рамках подготовки к пожароопасному периоду выполняются задачи, поставленные Губернатором Игорем Руденей - подготовлены силы и средства, которые будут задействованы в тушении пожаров, проводится опашка населённых пунктов, очистка противопожарных водоёмов, обеспечивается проезд по дорогам к отдалённым поселениям.

За последние годы в Тверской области сформирована система подготовки к пожароопасному периоду. Проводится обводнение торфяников, укрепляется материально-техническая база лесозащитного противопожарного центра «Тверьлес». Например, в 2019-2020 годах по национальному проекту «Экология» закуплено 37 единиц техники.

Количество лесных пожаров за прошедшие пять лет сократилось в 8,5 раза – с 36-ти, произошедших в 2016 году, до четырёх в 2020-м. Число торфяных пожаров уменьшилось в три раза: с 9-ти в 2016 году до 3-х в 2020-ом.

На территории Тверской области запрещены палы сухой растительности, а также разведение костров на полях. За нарушение этих требований Административным кодексом РФ предусмотрены штрафы для граждан до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — до 400 тыс. рублей.

В случае если пожар повлёк уничтожение чужого имущества, возможно наступление уголовной ответственности.

Владельцам дач и садоводческих участков рекомендуют своевременно очищать территорию от сухой травы и горючего мусора, не допускать разведения открытого огня на участках, соблюдать осторожность при курении. Для растопки печей не применять бензин, керосин и другие горючие жидкости.

Необходимо следить за тем, чтобы к строениям на дачном участке мог быть обеспечен свободный проезд пожарной техники. Кроме того, важно оборудовать свою дачу первичными средствами пожаротушения.

В случае возникновения пожара нужно незамедлительно сообщить об этом по телефону 112 и оповестить тех, кто находится поблизости от места возгорания.

Пресс-служба Правительства Тверской области