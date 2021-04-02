В Тверской области стартовал сезон дорожных работ

На региональных дорогах Тверской области стартовал сезон ремонтных работ. Всего в этом году в надлежащее состояние будет приведено 381 км дорог, в том числе по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Контроль за работой подрядных организаций будет осуществляться на каждом этапе работ.

Губернатор Игорь Руденя при формировании программ дорожных работ поставил задачу в первую очередь приводить в порядок опорную сеть автодорог, а также трассы, обеспечивающие доступность социальных учреждений, приоритетных объектов экономики и туризма.

В настоящее время подрядные организации выполняют подготовительные работы – расчищают полосу отвода и проводят геодезическую съемку, которая необходима для определения объема фрезерования. Качество съемки проверяет геодезическая служба ГКУ «Дирекция ТДФ». На некоторых объектах, например, на автодорогах Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна, «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино, Осташков – Селижарово – Ржев, Торжок – Осташков, уже приступили к фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия.

По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» на территориях 11 муниципалитетов отремонтируют 259,3 км – это на 13 км больше изначально запланированных показателей. В перечень дорог вошли участки Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна, Осташков – Селижарово – Ржев, Торжок – Осташков, «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино, Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское, Дубна – Кимры – Горицы, Рамешки – Максатиха, Бежецк – Кесова Гора – Кашин, Торжок – Высокое – Берново – Старица и Вышний Волочек – Есеновичи – Кувшиново.

В рамках региональной программы в эксплуатацию введут еще шесть дорожных объектов, в том числе два участка дороги Вышний Волочек – Бежецк – Сонково в Бежецком районе общей протяженностью 27 км. Также пройдут работы в Максатихинском районе, где отремонтируют 15 км автодороги «Вышний Волочек – Бежецк – Сонково» – Лесное – Пестово. В Зубцовском районе в надлежащее состояние приведут 10 км автодороги «Москва – Рига» – Столипино. В Кашинском городском округе завершат ремонт подъездов к инвестплощадкам («Бежецк – Кесова Гора – Кашин» – Кононово, Козьмодемьяновское – Буйково, Мялицино – Данильцево). Государственные контракты на ремонт этих автодорог заключены, подрядные организации также выполняют подготовительные работы.

Пресс-служба Правительства Тверской области