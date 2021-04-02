В Областной клинической больнице Твери готовятся к установке нового оборудования

posted by admin on ср, 04/21/2021 - 12:00

 

 

          На заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя, рассмотрен вопрос о выделении средств для ремонта помещений в Областной клинической больнице, где будет установлен новый агниограф. Современное оборудование появится в рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

«Для Тверской области формирование современной, эффективной и доступной системы медицинской помощи населению на всей территории региона является приоритетом в социальной политике. Большое внимание в работе по повышению качества медпомощи уделяется укреплению материально-технической базы учреждений», -  считает Губернатор Игорь Руденя.

         Для установки нового ангиографа необходимо провести общестроительные работы, обновить электрику, вентиляционную систему, установить охранно-пожарную сигнализацию.  Планируется, что работы будут завершены в августе, а новый аппарат, который позволит на более высоком уровне проводить диагностику пациентов, будет введен в эксплуатацию в начале сентября.

         Дополнительные средства также выделят на подготовку проектно-сметной документации для реновации Бежецкой ЦРБ и строительства четырех детских поликлиник в городах Кимры, Торжок и Тверь.

Кроме того, на заседании принято решение о выделении дополнительных средств на закупку жизненно необходимых лекарств для жителей региона.

 

                            Пресс-служба Правительства Тверской области