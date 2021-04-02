Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 21 апреля 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 78 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 37 359 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 84 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 100 680 жителей региона, за последние сутки – 1332 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 669 558, в том числе за последние сутки их проведено 2026.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 39 275 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1077 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

839 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 12 661

Конаковский район 2745

Ржев 2168

Вышневолоцкий городской округ 2144

Калининский район 1623

Торжок 1596

Кимры 1555

Бологовский район 1019

Нелидовский городской округ 863

Бежецкий район 851

Лихославльский район 834

Осташковский городской округ 810

Старицкий район 801

Кашинский городской округ 744

Торопецкий район 734

Калязинский район 723

Весьегонский муниципальный округ 620

Максатихинский район 613

Западнодвинский муниципальный округ 527

Андреапольский муниципальный округ 522

Торжокский район 484

Кувшиновский район 424

Оленинский муниципальный округ 393

Зубцовский район 380

Рамешковский район 363

Спировский район 351

Ржевский район 313

Сонковский район 286

ЗАТО Озёрный 281

Селижаровский муниципальный округ 270

Кимрский район 257

Фировский район 219

Краснохолмский муниципальный округ 189

Бельский район 176

Лесной муниципальный округ 154

Кесовогорский район 148

Пеновский муниципальный округ 118

Жарковский район 108

Молоковский район 101

Сандовский муниципальный округ 80

Удомельский городской округ 27

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области