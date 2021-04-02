Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 21 апреля 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 78 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 37 359 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 84 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 100 680 жителей региона, за последние сутки – 1332 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 669 558, в том числе за последние сутки их проведено 2026.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 39 275 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1077 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
839 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 12 661
Конаковский район 2745
Ржев 2168
Вышневолоцкий городской округ 2144
Калининский район 1623
Торжок 1596
Кимры 1555
Бологовский район 1019
Нелидовский городской округ 863
Бежецкий район 851
Лихославльский район 834
Осташковский городской округ 810
Старицкий район 801
Кашинский городской округ 744
Торопецкий район 734
Калязинский район 723
Весьегонский муниципальный округ 620
Максатихинский район 613
Западнодвинский муниципальный округ 527
Андреапольский муниципальный округ 522
Торжокский район 484
Кувшиновский район 424
Оленинский муниципальный округ 393
Зубцовский район 380
Рамешковский район 363
Спировский район 351
Ржевский район 313
Сонковский район 286
ЗАТО Озёрный 281
Селижаровский муниципальный округ 270
Кимрский район 257
Фировский район 219
Краснохолмский муниципальный округ 189
Бельский район 176
Лесной муниципальный округ 154
Кесовогорский район 148
Пеновский муниципальный округ 118
Жарковский район 108
Молоковский район 101
Сандовский муниципальный округ 80
Удомельский городской округ 27
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области