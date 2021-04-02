Игорь Руденя и Сергей Бачин обсудили реновацию школы в Мокшино и реализацию в Тверской области крупных инфраструктурных проектов

Губернатор Игорь Руденя провел встречу с председателем совета директоров ООО «Роза Хутор», ООО «ЗАВИДОВО Девелопмент», генеральным директором ООО «Васта Дискавери» Сергеем Бачиным. Обсуждалась реализация в Тверской области туристских и инфраструктурных проектов. Один из них – реновация средней школы в деревне Мокшино при участии инвестора.

В 2020 году за счет инвестиционных вложений началось строительство нового двухэтажного корпуса школы. Его ввод актуален с учетом перспектив развития жилищного строительства в Завидовском сельском поселении, прироста населения. Здесь оборудуют современные классы, учебные мастерские, кабинеты дополнительного образования, спортивный зал и другие необходимые для учебы помещения.

Ранее проведена модернизация действующей школы: капитальные работы внутри и снаружи, благоустроена пришкольная территория. Также проведен высокоскоростной Интернет, оборудованы классы.

Сергей Бачин заявил о готовности участвовать и в реновации Тверского колледжа сервиса и туризма. Предложены варианты реконструкции здания или строительства нового корпуса с общежитием, современными мастерскими и другой инфраструктурой.

Стороны обсудили также строительство транспортно-пересадочного узла в рамках создания кластера «Волжское море». Это флагманский проект в сфере туризма Тверской области, который позволит увеличить поток гостей в Верхневолжье, создать новые рабочие места. В устье реки Шоша строят причальные сооружения, коммуникации, подъездную автомобильную дорогу и другие объекты. Транспортный узел объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт.

Проект планируется далее реализовывать в рамках отраслевого национального проекта, паспорт которого сформирован Ростуризмом. Регион уже подал заявку на включение «Волжского моря» в проект «Туризм и индустрия гостеприимства».

Пресс-служба Правительства Тверской области