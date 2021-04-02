Губернатор Игорь Руденя поздравил работников и ветеранов органов местного самоуправления Тверской области с профессиональным праздником

21 апреля в России – День местного самоуправления. Работников и ветеранов органов местного самоуправления Тверской области с профессиональным праздником поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Верхневолжье внесло значительный вклад в становление самого близкого к населению уровня власти. В XIX веке Тверское губернское земство было одним из самых эффективных в России. Многие передовые начинания тверских земцев внесли важный вклад в развитие образования, здравоохранения, сельского хозяйства, статистики в нашей стране. Сегодня органы местного самоуправления ежедневно решают самые насущные для жителей вопросы, вносят важный вклад в модернизацию социальной, дорожной и коммунальной инфраструктуры, обустройство территорий», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Накануне профессионального праздника Губернатор вручил награды 26 сотрудникам органов местного самоуправления Тверской области. Глава региона отметил высокий профессионализм и значительный личный вклад специалистов в решение ключевых задач развития Верхневолжья.

В Тверской области приняты решения для комплексного и равномерного развития муниципалитетов. Преобразования районов в муниципальные и городские округа позволяют активнее привлекать федеральные средства на решение актуальных задач.

Для ряда муниципалитетов будут разработаны и реализованы индивидуальные комплексные программы на пятилетний период. Они включают меры поддержки действующих производств, помощь в создании новых предприятий и рабочих мест, инфраструктурном развитии.

Ключевой областной проект – масштабная газификация муниципалитетов, которая стартовала в 2020 году. В результате реализации проекта голубое топливо придет в 10 ранее негазифицированных районов северо-запада и юго-востока региона.

Значимыми для территорий стали Программа поддержки местных инициатив, проекты формирования современной городской среды.

Пресс-служба Правительства Тверской области