В Тверской области стартовала программа поддержки школьных инициатив

Вышневолоцкий городской округ Тверской области стал пилотным участником проекта по поддержке школьных инициатив. Финансирование проекта из областного бюджета рассмотрено на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

О запуске в Тверской области новой программы сообщил Губернатор Игорь Руденя во время пресс-конференции по итогам 2020 года.

Вопрос о поддержке инициатив молодого поколения по аналогии с Программой поддержки местных инициатив главе региона задала юнкор газеты «Вышневолоцкая правда» Мария Козлякова.

«Целью программы является не только реализация важных проектов, но и формирование у подрастающего поколения со школьной скамьи основ грамотного и ответственного финансового поведения, вовлечение учащихся в решение вопросов жизни школы», – сказал тогда Губернатор.

Так, благодаря проекту могут быть реализованы идеи ребят по обустройству своей школы и пришкольной территории.

Для реализации инициатив муниципалитету из областного бюджета предусматриваются средства с учетом числа школ и учащихся в каждом учреждении.

По словам главы Вышневолоцкого городского округа Натальи Рощиной, в местном бюджете на 2021 год заложены дополнительные средства для реализации проектов.

Минфин региона на конкурсной основе будет рассматривать предложенные школьниками инициативы. В текущем году определить победителей планируется до 25 апреля. Среди критериев – актуальность и социальная значимость проекта, его инновационность и уникальность, соответствие стратегическим направлениям развития образования в Тверской области и другие. Инициативы необходимо будет реализовать до 1 сентября.

С 2022 года в проект планируется вовлечь все городские и муниципальные округа, а с 2023-го – подключить все муниципальные районы Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области