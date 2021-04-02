В Тверской области стартовала программа поддержки школьных инициатив

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Вышневолоцкий городской округ Тверской области стал пилотным участником проекта по поддержке школьных инициатив. Финансирование проекта из областного бюджета рассмотрено на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.
О запуске в Тверской области новой программы сообщил Губернатор Игорь Руденя во время пресс-конференции по итогам 2020 года.
Вопрос о поддержке инициатив молодого поколения по аналогии с Программой поддержки местных инициатив главе региона задала юнкор газеты «Вышневолоцкая правда» Мария Козлякова.
«Целью программы является не только реализация важных проектов, но и формирование у подрастающего поколения со школьной скамьи основ грамотного и ответственного финансового поведения, вовлечение учащихся в решение вопросов жизни школы», – сказал тогда Губернатор.
Так, благодаря проекту могут быть реализованы идеи ребят по обустройству своей школы и пришкольной территории.
Для реализации инициатив муниципалитету из областного бюджета предусматриваются средства с учетом числа школ и учащихся в каждом учреждении.
По словам главы Вышневолоцкого городского округа Натальи Рощиной, в местном бюджете на 2021 год заложены дополнительные средства для реализации проектов.
Минфин региона на конкурсной основе будет рассматривать предложенные школьниками инициативы. В текущем году определить победителей планируется до 25 апреля. Среди критериев – актуальность и социальная значимость проекта, его инновационность и уникальность, соответствие стратегическим направлениям развития образования в Тверской области и другие. Инициативы необходимо будет реализовать до 1 сентября.
С 2022 года в проект планируется вовлечь все городские и муниципальные округа, а с 2023-го – подключить все муниципальные районы Тверской области.
Пресс-служба Правительства Тверской области