Тверской области выделено 2 млрд рублей на строительство Западного моста в столице региона

Верхневолжью из резервного фонда РФ выделено 2 млрд рублей на строительство Западного моста в Твери. Соответствующее распоряжение подписано Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. Всего регионам на ускоренное проектирование, реконструкцию и строительство дорог будет направлено 93,1 млрд рублей.

«Сейчас идет подготовка к строительству моста – выделение участков, перенос линий электропередач, формирование подъездных путей. Активная работа начнется в следующем году, когда будет создаваться сама основа моста через Волгу. Уверен, что этот проект откроет новый этап развития нашей областной столицы», – прокомментировал Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона поблагодарил за поддержку в строительстве Западного моста Президента России Владимира Путина, Правительство страны, премьер-министра Михаила Мишустина и заместителей Председателя Правительства РФ, курирующих этот вопрос.

Напомним, в январе 2021 года на совещании с членами Правительства РФ Президент Владимир Путин поручил рассмотреть обращение Губернатора Игоря Рудени о строительстве Западного моста в Твери.

Реализация этого проекта также обсуждалась на встрече Владимира Путина и Игоря Рудени в конце 2020 года.

«Президент дал поручение, чтобы эта работа началась уже в 2021 году», – сообщил тогда журналистам глава региона, рассказывая об итогах встречи.

Проект под общим названием «Западный мост» включает три объекта: строительство автомобильного моста с пешеходным движением, реконструкцию так называемого «Горбатого» моста через Октябрьскую железную дорогу в Заволжском районе Твери и реконструкцию железнодорожного путепровода на Комсомольской площади. Реновация также затронет непосредственно Комсомольскую площадь.

Пресс-служба Правительства Тверской области