Сергей Аксенов подал заявление на участие в предварительном голосовании

По состоянию на 20 апреля всего подано 67 заявок, из них 12 - в Государственную думу РФ и 55 - в Законодательное Собрание Тверской области, сообщает информационный центр оргкомитета по проведению предварительного голосования «Единой России» в Тверской области.

20 апреля документы для участия в предварительном голосовании подал Сергей Аксенов, председатель постоянного комитета по вопросам местного самоуправления и регламенту в Тверской городской Думе, руководитель регионального исполкома «Единой России».

«Процедура предварительного голосования в этом году будет особенно открытой, легитимной и доступной всем избирателям. Это главная особенность 2021 года: проголосовать можно будет двумя способами. Первый - на сайте pg . er . ru избиратели смогут зарегистрироваться, а затем отдать свой голос за понравившегося кандидата. Это если говорить об электронном голосовании. Второй вариант - традиционный - откроются счетные комиссии, на которые люди смогут прийти с паспортом и проголосовать», - отметил Сергей Аксенов.

Предварительное голосование пройдёт в период с 24 мая по 30 мая текущего года в электронном формате. Для тех, кто предпочитает привычный способ голосования, 30 мая с 8:00 до 20:00 будут открыты избирательные участки.

С 19 апреля открыта регистрация избирателей на электронное предварительное голосование. Для регистрации необходимо верифицироваться на сайте pg.er.ru через портал «Госуслуги». Это делается с целью соблюдения принципов открытости и легитимности процедуры предварительного голосования.

Информационный центр

регионального оргкомитета партии «Единая Россия»

по проведению предварительного голосования