Жители Тверской области могут оформить сертификат профилактической прививки от COVID-19 на портале Госуслуг

Вакцинация жителей Тверской области от COVID-19 рассмотрена 20 апреля на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области по поручению Игоря Рудени расширяются возможности вакцинации.

Сейчас запись на прививку ведется по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов – они размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Также запись на прививку организована в МФЦ. Сотрудники филиалов помогут записаться на вакцинацию, а после ее прохождения – распечатать сертификат профилактической прививки от COVID-19, который можно оформить на портале Госуслуг.

Чтобы получить сертификат, необходимо сначала зарегистрироваться на портале. После проведения вакцинации в личный кабинет будет загружен сертификат профилактической прививки от COVID-19. Он доступен к использованию в электронном виде, здесь же можно сканировать QR-код сертификата.

Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 99 348 человек – это 79,1% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 19 апреля, вакцинировались 985 человек. В федеральный регистр внесена информация о 93 473 вакцинированных гражданах.

Пресс-служба Правительства Тверской области