В Твери прошла акция «Подари каплю Надежды»

20 апреля, в Национальный день донора в России, в Твери состоялась акция добровольной сдачи крови «Подари каплю Надежды». Ее организаторами выступили Фонд Твери и областная станция переливания крови при поддержке регионального Министерства здравоохранения, администрации города Твери и волонтеров акции #МыВместе.

Около торгового центра Олимп на улице Трехсвятской был установлен гематологический мобильный комплекс, который является передвижной станцией переливания крови. В нем оборудованы кабинеты обследования и пять донорских кресел.

Также все участники акции и прохожие могли ознакомиться с оснащением реанимобилей Тверской станции скорой медицинской помощи, записаться на экскурсию в Единый диспетчерский центр скорой и неотложной медицинской помощи Тверской области.

«Проект «Подари каплю Надежды» реализуется с 2007 года. Наши волонтеры популяризируют донорство, прежде всего, в молодежной среде. Сегодня мы работаем в самом сердце Твери и надеемся, что многие жители города присоединятся к нашему проекту», – отметила директор Фонда Твери Юлия Саранова.

Сама Юлия сдала кровь в числе первых участников акции. Для нее это уже двадцатая кроводача.

В планах Фонда Твери организовать работу мобильного гематологического комплекса в муниципальных образованиях области.

«Мы собираемся посетить с мобильным комплексом различные районы Верхневолжья, Ведь всем известно: больше доноров – больше жизни. В первую очередь побываем в муниципальных образованиях, где сформирована большая донорская база. Наши волонтеры стараются сделать день сдачи крови праздником для доноров. Мы благодарим их за то, что поделились своим здоровьем с теми, кому это необходимо», – сказала Юлия Саранова.

К участию в проекте «Подари каплю Надежды» приглашались все желающие старше 18 лет, без медицинских противопоказаний, имеющие допуск к донации. На страничках акции в соцсетях велась предварительная запись. Организаторы рассчитывали, что к мобильному комплексу придут не менее 50 жителей города. В итоге за 3 часа кровь сдали 67 человек. Все, кто этого сделать не успел, могут обратится в донорское отделение Тверской областной станции переливания крови по телефону 8(4822) 58-74-32.

В 2020 году в Тверской области 7024 человека поделились своей кровью, из них 1865 стали донорами впервые, это на 207 человек больше, чем в 2019 году. Количество произведенных донаций превысило 13,6 тысячи. В настоящее время в Верхневолжье 5306 человек имеют звание Почётного донора России и СССР, из них 160 человек получили это звание в прошлом году.