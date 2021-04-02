Благодаря всероссийской акции «Красная гвоздика» жители Тверской области смогут помочь ветеранам

С 27 апреля по 22 июня пройдет всероссийская акция «Красная гвоздика» – ежегодный проект фонда «Память поколений», направленный на поддержку ветеранов. Ее участниками могут стать жители Тверской области.

Для участия в акции необходимо купить значок «Красная гвоздика» онлайн, в магазинах популярных торговых сетей, отделениях «Почты России» или получить его за пожертвование у волонтеров.

Каждый реализованный значок – это вклад в поддержку ветеранов (в том числе боевых действий), нуждающихся в лечении, лекарственных препаратах, в сложных операциях и прочих видах медицинской помощи. «Красная гвоздика» – это не просто значок, а всероссийский символ благодарности ветеранам страны: ныне живущим и героически павшим. Каждый, кто его носит, может с гордостью сказать: «Я помню погибших героев. Я помогаю ныне живущим ветеранам».

Подробности – на сайте: https://гвоздика.рф/

С 2018 года акция «Красная гвоздика» проходит при поддержке движения «Волонтеры Победы».

В настоящее время «Волонтеры Победы» открыли набор добровольцев на мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. Ежегодно они принимают участие в субботниках, раздают на улицах городов Георгиевские ленты, поздравляют ветеранов.

Добровольцев приглашают принять участие в организации Бессмертного полка, который в этом году вновь пройдет в сети Интернет. Еще одно мероприятие, которое не обойдется без помощи добровольцев – всероссийская акция «Сад памяти».

Пресс-служба Правительства Тверской области