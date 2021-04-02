19 воинских захоронений отремонтируют в Тверской области в 2021 году

На заседании Правительства Тверской области, которое 20 апреля провел Губернатор Игорь Руденя, определены воинские захоронения, которые будут восстановлены или обустроены при поддержке из регионального бюджета в 2021 году.

Ремонтные работы проведут на 17 захоронениях в Торжке, Осташковском городском округе, Сандовском муниципальном округе, городском поселении «Поселок Изоплит» Конаковского района, сельском поселении «Луковниково» Старицкого района и Рыбинском сельском поселении Максатихинского района.

Кроме того, Губернатор Игорь Руденя поручил включить в этот список дополнительно еще два военных захоронения - в Оленинском муниципальном округе и Ржевском районе.

«Тверская область – регион, где бережно относятся к нашему историческому наследию. Ремонт и приведение в хорошее состояние мемориальных комплексов и памятников Великой Отечественной войны – это, прежде всего, показатель нашего уровня культуры, особого отношения к памяти. Мы будем продолжать эту работу и выделим дополнительные средства на ремонт», – сказал Игорь Руденя во время общения с журналистами после заседания.

На восстановление и благоустройство захоронений в 2021 году будет выделено порядка 2 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области