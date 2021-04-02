В Тверской области инвесторам, заключившим специальный инвестиционный контракт, предоставят региональные меры поддержки

Реализацию на территории Тверской области механизма специальных инвестиционных контрактов (СПИК) и предоставление заключившим его инвесторам региональной поддержки, обсуждали на заседании Правительства Тверской области, которое 20 апреля провел Губернатор Игорь Руденя.

«Потенциал промышленных предприятий исторически является основой устойчивого социально-экономического развития Верхневолжья. Сегодня в регионе выстраивается качественная система поддержки производителей. Она нацелена на реализацию проектов, которые обеспечивают модернизацию и рост конкурентоспособности предприятий, создание новых рабочих мест», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Специальный инвестиционный контракт направлен на стимулирование вложения инвестиций в создание и модернизацию промышленных производств на территории страны через предоставление инвесторам ряда льгот и преференций.

Со стороны Федерации предусмотрена комплексная поддержка, в том числе получение статуса продукции «Сделано в России» и «Единственный поставщик», что позволит компаниям получать государственные контракты и участвовать в закупках по всей стране.

На заседании принято решение о предоставлении компаниям Тверской области, заключившим СПИК, и региональной поддержки. В частности, проекты, реализуемые в рамках специальных контрактов, автоматически включаются в перечень приоритетных инвестиционных проектов, что дает возможность инвесторам воспользоваться налоговым вычетом по налогу на прибыль, субсидиями по налогу на имущество и на прибыль, а также гарантийной поддержкой Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства региона.

Помимо этого, компании смогут претендовать на нефинансовые меры поддержки: содействие в организации выставок, размещение в СМИ и интернете информационно-справочных материалов и прочее.

Специальный инвестиционный контракт представляет собой соглашение между инвестором и государством, в рамках которого компания при государственной поддержке реализует инвестиционный проект, позволяющий производить конкурентоспособную промышленную продукцию. Заключение подобных контрактов позволит увеличить объем производства и реализации продукции, произведенной на территории Верхневолжья, а также создать дополнительные рабочие места. В зависимости от объема инвестиций СПИК может заключаться сроком до 15 или 20 лет.

На данный момент прорабатывается вопрос о заключении специального инвестиционного контракта с компанией «СКФ», который предполагает реализацию в Верхневолжье проекта по внедрению технологии изготовления подшипника кассетного типа с телами качения повышенного ресурса. Общий объем инвестиций составит порядка 477 млн рублей, а до 2023 года на предприятии будет трудоустроено 90 человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области