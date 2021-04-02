Управленцы Тверской области могут зарегистрироваться на конкурс «Лидеры России» до 26 апреля включительно

26 апреля в 23:59 по московскому времени на сайте ЛидерыРоссии.рф завершится регистрация на четвёртый конкурс управленцев «Лидеры России». Заявки на конкурс поступают из всех 85 регионов России. Стать участниками приглашают лидеров Верхневолжья.

26 марта на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Президент России Владимир Путин поддержал старт четвертого конкурса «Лидеры России».

Губернатор Игорь Руденя назвал конкурс «Лидеры России» хорошей возможностью для управленцев региона проявить себя.

«В Верхневолжье представлен уникальный опыт и уникальные компетенции, у нас есть ряд успешных предприятий, которые конкурируют на мировом уровне, в том числе в производственной сфере», – считает Игорь Руденя.

Главное отличие этого сезона конкурса – новые треки. В дополнение к специализациям «Наука» и «Здравоохранение», которые были запущены в прошлом году, стартовали направления «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», и «Информационные технологии». Также добавлены треки «Студенты» для тех, у кого еще нет управленческого опыта, «Международный» – для иностранцев, которые хотят жить и работать в России.

Видеоинтервью является обязательным заданием регистрационного этапа, по результатам оценки которого будет приниматься решение о допуске в дистанционный этап. В видеоинтервью участникам необходимо ответить на вопросы о цели участия в конкурсе и главном профессиональном достижении. Следующий шаг – дистанционный этап: здесь предстоит пройти тесты и задания по выбранным направлениям.

Победители четвертого конкурса «Лидеры России» получат 1 млн рублей на повышение своей квалификации, а также возможность поработать с наставниками – лучшими управленцами страны.

Программа наставничества в четвертом конкурсе «Лидеры России» расширится, и с конкурсантами будут взаимодействовать более 100 экспертов: политики, деятели искусств, ученые, врачи, руководители крупнейших российских корпораций, профильных министерств и многие другие. В каждом треке будут свои наставники – эксперты в той области, которой посвящена специализация.

За три года проведения конкурса было подано 660 106 заявок на участие в нем из всех регионов России и 68 стран мира. 900 участников стали финалистами, победителями – 313 человек. Показатель востребованности участников – это, в том числе, назначения на руководящие должности в государственных и бизнес-структурах. На сегодняшний день их свыше 270.

Дополнительную информацию об участии в конкурсе можно найти на официальном сайте ЛидерыРоссии.рф.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению Президента Владимира Путина. В конкурсе ежегодно участвуют и проявляют себя управленцы Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области