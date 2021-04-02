Губернатор Игорь Руденя накануне профессионального праздника вручил награды сотрудникам органов местного самоуправления Тверской области

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20 апреля Губернатор Игорь Руденя вручил награды сотрудникам органов местного самоуправления Тверской области. Завтра специалисты отметят свой профессиональный праздник – День местного самоуправления.
«Ежедневно вы и ваши коллеги решаете множество важных вопросов, определяющих качество жизни наших граждан. Каждому человеку, каждой семье, вне зависимости от места проживания, нужны работа, жилье, спортивные площадки и культурные учреждения, места для отдыха и общественный транспорт. Решить эти задачи нам позволяют национальные проекты, большинство которых реализуются на местах, в муниципалитетах непосредственно при вашем участии», – сказал Игорь Руденя.
Губернатор отметил: по поручению Президента России Владимира Путина для повышения эффективности системы муниципальной власти разрабатывается проект Основ государственной политики в области развития местного самоуправления до 2030 года. В первую очередь документ призван расширить финансовые и ресурсные возможности территорий, обеспечить условия для развития каждого муниципалитета, чтобы работать с максимальной пользой для людей.
В Тверской области приняты решения для комплексного и равномерного развития муниципалитетов. Преобразования районов в муниципальные и городские округа позволяют активнее привлекать федеральные средства для решения актуальных задач.
«Если говорить в целом – исторически и географически для территорий ничего не изменилось. Изменилась организационная структура. Главная задача этих преобразований – чтобы было проще управлять, распределять финансирование», – отметил Председатель Правления Совета муниципальных образований Тверской области, глава Андреапольского муниципального округа Николай Баранник.
Для обеспечения равных возможностей развития для ряда муниципалитетов будут разработаны и реализованы индивидуальные комплексные программы на пятилетний период. Они включают меры поддержки действующих производств, помощь в создании новых предприятий и рабочих мест, инфраструктурном развитии.
Ключевым областным проектом Игорь Руденя назвал газификацию. В 2020 году в регионе дан старт масштабной газификации Верхневолжья. Тверская область одна из первых субъектов РФ подписала региональную программу газоснабжения с Газпромом в соответствии с поручением главы государства.
Механизмы прямого диалога власти и граждан созданы благодаря Программе поддержки местных инициатив, проектам формирования современной городской среды. Это возможность реализовать значимые инициативы жителей, активно вовлекать их в развитие своего края.
«Наша общая задача – работать для людей и вместе с людьми, обеспечивать решение масштабных задач и позитивные перемены в жизни каждого человека в Тверской области», – подчеркнул Игорь Руденя.
Губернатор вручил награды людям, которые помогают землякам, активно участвуют в развитии своих муниципалитетов, всей Тверской области и страны.
Звание «Почетный работник муниципальной службы Тверской области» присвоено главному специалисту отдела по работе с постоянными комитетами аппарата Тверской городской Думы Елене Селезневой, которая более четверти века работает в органах местного самоуправления.
Благодарность Губернатора объявлена руководителю отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Осташковского городского округа Надежде Алексеевой.
«Это сложная, но очень интересная работа. Тем более у нас немало положительных изменений. Нашему округу оказывает поддержку областное Правительство, обеспечивает софинансирование по многим направлениям. Сегодня у нас есть возможность преобразить город – дороги, парки. Осташков стал расцветать», – отметила Надежда Алексеева.
Благодарностей и почетных грамот Губернатора Тверской области также удостоены 24 представителя органов местного самоуправления Верхневолжья.
Пресс-служба Правительства Тверской области