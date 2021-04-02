Губернатор Игорь Руденя накануне профессионального праздника вручил награды сотрудникам органов местного самоуправления Тверской области

20 апреля Губернатор Игорь Руденя вручил награды сотрудникам органов местного самоуправления Тверской области. Завтра специалисты отметят свой профессиональный праздник – День местного самоуправления.

«Ежедневно вы и ваши коллеги решаете множество важных вопросов, определяющих качество жизни наших граждан. Каждому человеку, каждой семье, вне зависимости от места проживания, нужны работа, жилье, спортивные площадки и культурные учреждения, места для отдыха и общественный транспорт. Решить эти задачи нам позволяют национальные проекты, большинство которых реализуются на местах, в муниципалитетах непосредственно при вашем участии», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор отметил: по поручению Президента России Владимира Путина для повышения эффективности системы муниципальной власти разрабатывается проект Основ государственной политики в области развития местного самоуправления до 2030 года. В первую очередь документ призван расширить финансовые и ресурсные возможности территорий, обеспечить условия для развития каждого муниципалитета, чтобы работать с максимальной пользой для людей.

В Тверской области приняты решения для комплексного и равномерного развития муниципалитетов. Преобразования районов в муниципальные и городские округа позволяют активнее привлекать федеральные средства для решения актуальных задач.

«Если говорить в целом – исторически и географически для территорий ничего не изменилось. Изменилась организационная структура. Главная задача этих преобразований – чтобы было проще управлять, распределять финансирование», – отметил Председатель Правления Совета муниципальных образований Тверской области, глава Андреапольского муниципального округа Николай Баранник.

Для обеспечения равных возможностей развития для ряда муниципалитетов будут разработаны и реализованы индивидуальные комплексные программы на пятилетний период. Они включают меры поддержки действующих производств, помощь в создании новых предприятий и рабочих мест, инфраструктурном развитии.

Ключевым областным проектом Игорь Руденя назвал газификацию. В 2020 году в регионе дан старт масштабной газификации Верхневолжья. Тверская область одна из первых субъектов РФ подписала региональную программу газоснабжения с Газпромом в соответствии с поручением главы государства.

Механизмы прямого диалога власти и граждан созданы благодаря Программе поддержки местных инициатив, проектам формирования современной городской среды. Это возможность реализовать значимые инициативы жителей, активно вовлекать их в развитие своего края.

«Наша общая задача – работать для людей и вместе с людьми, обеспечивать решение масштабных задач и позитивные перемены в жизни каждого человека в Тверской области», – подчеркнул Игорь Руденя.

Губернатор вручил награды людям, которые помогают землякам, активно участвуют в развитии своих муниципалитетов, всей Тверской области и страны.

Звание «Почетный работник муниципальной службы Тверской области» присвоено главному специалисту отдела по работе с постоянными комитетами аппарата Тверской городской Думы Елене Селезневой, которая более четверти века работает в органах местного самоуправления.

Благодарность Губернатора объявлена руководителю отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Осташковского городского округа Надежде Алексеевой.

«Это сложная, но очень интересная работа. Тем более у нас немало положительных изменений. Нашему округу оказывает поддержку областное Правительство, обеспечивает софинансирование по многим направлениям. Сегодня у нас есть возможность преобразить город – дороги, парки. Осташков стал расцветать», – отметила Надежда Алексеева.

Благодарностей и почетных грамот Губернатора Тверской области также удостоены 24 представителя органов местного самоуправления Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области