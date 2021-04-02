Более 62 тысяч семей Верхневолжья переехали в новые квартиры и дома, построенные по федеральному проекту «Жилье»

Реализация в Тверской области с 2019 года федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» рассмотрена на заседании регионального Правительства, которое 20 апреля провел Губернатор Игорь Руденя. Благодаря реализации проекта «Жилье» с 2019-го условия проживания улучшили 62 807 семей Верхневолжья.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал обеспечение жильём одним из фундаментальных условий достойной жизни для российских семей. Жилищное строительство – это не просто увеличение квадратных метров, но и комплексная застройка территорий, при которой важно сохранить исторический облик, тенденции развития муниципалитетов», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор поручил создать рабочую группу, которая будет заниматься вопросами комплексного строительства с учетом перспектив развития площадок и территорий в муниципалитетах. В состав войдут, в том числе представители строительного сектора.

В Тверской области с 2018 года объем жилищного строительства стабильно увеличивается. В 2020-м году, несмотря на пандемию коронавируса и экономические трудности, благодаря федеральным и региональным системным мерам поддержки строительного комплекса, эта тенденция сохранена.

В 2018 году в Тверской области введено 424 тыс. кв. метром жилья, в 2019-ом – 640 тыс. кв. метров, в 2020-ом – 660 тыс. кв. метров. В прошлом году Тверская область заняла второе место по росту темпов ввода жилья в Центральном федеральном округе. Всего же с 2019-го по март 2021-го в Тверской области введено 1,4 млн кв. метров жилья. К 2030 году этот показатель должен составить 6,4 млн.

Наибольшие объемы ввода жилья в прошлом году обеспечили Тверь, Ржев, Торжок, Калининский, Конаковский и Зубцовский районы. В этих муниципалитетах построено 92 многоквартирных дома, в которых уже живут почти 28 тысяч семей. Кроме того, в 2020-м в различных районах области введено около 370 тыс. кв. метров благодаря развитию индивидуального строительства.

За 1 квартал 2021 года показатели жилищного строительства в Верхневолжье составили 181,2 тыс. кв. метров. Лидером в жилищном строительстве является областной центр, где заявлены крупные проекты.

Одним из социально значимых станет строительство жилого комплекса по улице Фрунзе для переселения жителей из исторического квартала «Морозовский городок», запланированного к реновации. В регионе также продолжается программа переселения из аварийного фонда. Всего до 2025 года будет введено почти 2000 новых квартир и улучшены условия проживания для более 5000 граждан Тверской области.

На заседании также рассмотрено участие региона в федеральной программе стимулирования жилищного строительства. В том числе это возможности для строительства социальных учреждений, предоставления льготной (под 6,5%) и сельской (под 2,7% или 3%) ипотеки.

Кроме того, обсуждался актуальный для строителей вопрос привлечения молодых кадров, развития социальной инфраструктуры при вводе жилья – с участием застройщиков и при поддержке области.

Пресс-служба Правительства Тверской области