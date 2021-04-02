Сергей Голубев: Снижение финансовой нагрузки на граждан ускорит темпы подключения домовладений к газу

Председатель Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев отметил, что снижение финансовой нагрузки на граждан при подключении домовладений к газу будет содействовать реализации больших планов по газификации территорий северо-востока и юго-запада Верхневолжья. С соответствующей инициативой выступает партия «Единая Россия».

«Все мы знаем, что стоимость подключения газа вместе с котлом и оборудованием достигает 150 тысяч рублей. Если государство и газовые компании возьмут на себя часть или всю стоимость этого подключения, будет очень хорошо. Это разгрузит домохозяйства, мы будем наблюдать процесс более частого подключения домов к газовым сетям. Это очень важно для Тверской области, потому что у нас большие планы. В ближайшие пять лет по соглашению, которое подписал губернатор Игорь Михайлович Руденя и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Борисович Миллер, у нас будет построено несколько газопроводов, которые пойдут в северо-восточном и юго-западном направлениях», – отметил спикер областного парламента.

Напомним, 15 апреля губернатор Тверской области, секретарь Тверского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Руденя и временно исполняющий обязанности заместителя секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин ознакомились с ходом работ по присоединению домов к сетям газоснабжения в селе Грузины Торжокского района. В том числе с местными жителями зашел разговор о высокой стоимости так называемой «последней мили» – подключения дома к газу.

Как рассказали местные жители, при расстоянии 5 метров от сетей подключение дома к газу составляет около 150 тыс. рублей вместе со стоимостью котла. Газ должен стать более доступным для россиян, подчеркнули Игорь Руденя и Дмитрий Кобылкин.

«В газификацию региона вкладывается порядка 25 миллиардов рублей. Хочу поблагодарить за активизацию этого направления Президента Владимира Путина, Правительство страны и компанию «Газпром». Сегодня мы видим большое желание жителей и предпринимателей подключиться к сетям. Но не всегда это бывает по карману. Правительство области со своей стороны выделяет субсидию порядка 30 тысяч рублей при подключении к газу домовладений», – сказал Игорь Руденя.

«Хочу отметить, что в Тверской области уже проделана большая работа, подписано соглашение с компанией «Газпром», газификация идет хорошими темпами. Исходя из пожеланий населения, партия «Единая Россия» планирует в ближайшее время обратиться к Президенту Владимиру Путину с вопросом о разгрузке жителей при оплате «последней мили», – сообщил Дмитрий Кобылкин.