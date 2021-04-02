Жителей Тверской области приглашают стать волонтерами Победы

Общественное движение «Волонтеры Победы» открыло набор волонтеров на мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. Добровольцы ежегодно помогают в их проведении, принимают участие в субботниках, раздают на улицах городов Георгиевские ленты, поздравляют ветеранов.

Развитию добровольчества, волонтёрских молодёжных инициатив в Верхневолжье уделяется особое внимание.

«Благодаря добровольцам в Тверской области реализованы сотни социально значимых патриотических, культурных и образовательных акций и проектов. Активная позиция граждан и, в первую очередь, молодежи даёт уверенность в перспективах нашего региона и всей страны», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Добровольцев приглашают принять участие в организации Бессмертного полка, который в этом году вновь пройдет в сети Интернет. В задачи входит модерация фотографий и данных, которые будут включены в онлайн-строй, проверка информации и формирование колон, которые можно будет увидеть в День Победы на разных цифровых площадках.

На субботниках волонтеры Победы помогают благоустраивать памятники и мемориалы, посвященные героям войны, собирают мусор и обновляют краску оград. В прошлом году всего за один день активисты привели в порядок более 5 тысяч памятных мест, могил ветеранов Великой Отечественной войны. В этом году серия субботников будет посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны и продлится до 22 июня.

Волонтеры примут участие и в акции «Георгиевская ленточка». Она проходит в регионе ежегодно и символизирует уважение к ветеранам, благодарность героям войны и павшим воинам, связь поколений и воинской славы. Желающие могут присоединиться к волонтерам и вручать жителям своего города этот атрибут Дня Победы, а также рассказывать о рекомендациях по его ношению.

Еще одно мероприятие, которое не обойдется без помощи добровольцев – всероссийская акция «Сад памяти». Для участия необходимо посадить дерево в память о погибших участниках Великой Отечественной войны вместе с другими волонтерами в сквере своего города или у себя на участке. Также его можно нарисовать, а затем – зарегистрировать на карте акции и выложить с историей своего героя и хештегом #СадПамятиДома в социальные сети.

Важной и почетной задачей для любого волонтера в преддверии Дня Победы будет организация поздравлений для ветеранов. Любой житель Тверской области может внести свой вклад и выразить признательность героям войны. Для этого можно писать Письма Победы, организовать персональные поздравления для фронтовиков, провести концерты под их окнами, оказать бытовую помощь или исполнить желание ветеранов Великой Отечественной войны.

Узнать больше о мероприятиях или стать их участником можно на сайте «Волонтеров Победы» по ссылке: https://xn--90abhd2amfbbjkx2jf6f.xn--p1ai/.

Пресс-служба Правительства Тверской области