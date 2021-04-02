Сергей Веремеенко: «Освобождение граждан от платы за подключение домов к газу станет импульсом для развития села»

Депутат Государственной Думы РФ Сергей Веремеенко прокомментировал инициативу партии «Единая Россия» об освобождении граждан от платы за подключение домовладений к газу.

«Инициатива «Единой России» компенсировать затраты граждан на проведение газа непосредственно к жилью, конечно, может вызвать только поддержку. Так называемая «последняя миля», которая соединяет магистральный газопровод и отдельно стоящий дом, сейчас для многих просто непреодолима, даже если физического расстояния там не больше пяти метров. Предложение по компенсации отлично укладывается в логику комплексного развития территорий и, если будет принято и реализовано, обязательно послужит импульсом для развития села. Сейчас для этого есть все возможности. Не так давно губернатор Тверской области Игорь Михайлович Руденя подписал с «Газпромом» соглашение о возобновлении программы газификации региона. Это большой шаг, успех в этом направлении нужно развивать. Необходимо, чтобы газ пришёл не только на инфраструктурные и социальные объекты, но и в дома простых граждан. Если инициатива будет поддержана, это будет по-настоящему важным событием», – считает Сергей Веремеенко.

Напомним, 15 апреля губернатор Тверской области, секретарь Тверского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Руденя и временно исполняющий обязанности заместителя секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин ознакомились с ходом работ по присоединению домов к сетям газоснабжения в селе Грузины Торжокского района. В том числе с местными жителями зашел разговор о высокой стоимости так называемой «последней мили» – подключения дома к газу.

Как рассказали местные жители, при расстоянии 5 метров от сетей подключение дома к газу составляет около 150 тыс. рублей вместе со стоимостью котла. Газ должен стать более доступным для россиян, подчеркнули Игорь Руденя и Дмитрий Кобылкин.

«В газификацию региона вкладывается порядка 25 миллиардов рублей. Хочу поблагодарить за активизацию этого направления Президента Владимира Путина, Правительство страны и компанию «Газпром». Сегодня мы видим большое желание жителей и предпринимателей подключиться к сетям. Но не всегда это бывает по карману. Правительство области со своей стороны выделяет субсидию порядка 30 тысяч рублей при подключении к газу домовладений», – сказал Игорь Руденя.

«Хочу отметить, что в Тверской области уже проделана большая работа, подписано соглашение с компанией «Газпром», газификация идет хорошими темпами. Исходя из пожеланий населения, партия «Единая Россия» планирует в ближайшее время обратиться к Президенту Владимиру Путину с вопросом о разгрузке жителей при оплате «последней мили», – сообщил Дмитрий Кобылкин.