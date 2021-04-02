Андрей Гусев назвал «народной» инициативу «Единой России» о бесплатном подключении домовладений к газу

Председатель Собрания депутатов Сонковского района Андрей Гусев отметил, что освобождение граждан от платы за подключение домовладений к газу коснется большого количества людей в Тверской области и по всей России, что делает эту инициативу партии «Единая Россия» поистине народной.

«Инициативу «Единой России» по освобождению жителей от платы за подключение дома к газу на «последней миле» я бы назвал народной, настолько она актуальна для людей. В нашем Сонковском районе газификация идёт активно, и мы видим, что для многих жителей подключиться к газу – большая проблема. Судите сами: 1 метр стоит 2 тысячи рублей, а если дом стоит на расстоянии 60 метров, то это уже 120 тысяч. Тверская область, благодаря личному участию губернатору Игоря Рудени, одной из первых в стране подписала с «Газпромом» региональную программу развития, газификация разворачивается по всему региону и, наверное, не случайно инициатива «Единой России» была озвучена именно у нас, когда 15 апреля губернатор Игорь Руденя и врио заместителя секретаря генсовета партии «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин осматривали газовые сети в селе Грузины Торжокского района. Наше собрание депутатов полностью поддерживает эту инициативу», – сказал Андрей Гусев.

Напомним, 15 апреля губернатор Тверской области, секретарь Тверского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Руденя и временно исполняющий обязанности заместителя секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин ознакомились с ходом работ по присоединению домов к сетям газоснабжения в селе Грузины Торжокского района. В том числе с местными жителями зашел разговор о высокой стоимости так называемой «последней мили» – подключения дома к газу.

Как рассказали местные жители, при расстоянии 5 метров от сетей подключение дома к газу составляет около 150 тыс. рублей вместе со стоимостью котла. Газ должен стать более доступным для россиян, подчеркнули Игорь Руденя и Дмитрий Кобылкин.

«В газификацию региона вкладывается порядка 25 миллиардов рублей. Хочу поблагодарить за активизацию этого направления Президента Владимира Путина, Правительство страны и компанию «Газпром». Сегодня мы видим большое желание жителей и предпринимателей подключиться к сетям. Но не всегда это бывает по карману. Правительство области со своей стороны выделяет субсидию порядка 30 тысяч рублей при подключении к газу домовладений», – сказал Игорь Руденя.

«Хочу отметить, что в Тверской области уже проделана большая работа, подписано соглашение с компанией «Газпром», газификация идет хорошими темпами. Исходя из пожеланий населения, партия «Единая Россия» планирует в ближайшее время обратиться к Президенту Владимиру Путину с вопросом о разгрузке жителей при оплате «последней мили», – сообщил Дмитрий Кобылкин.