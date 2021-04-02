Василий Воробьев: Символично, что предложение освободить граждан от платы за подключение к газу прозвучало в Тверской области

Депутат Законодательного собрания Тверской области Василий Воробьев считает, что для Верхневолжья имеет особое значение инициатива партии «Единая Россия» об освобождении граждан от платы при подключении жилых домов к газу.

«К предложению освободить население от платы за подключение домовладений к газу отношусь, разумеется, положительно. Не все жители региона могут себе позволить оплатить подключение, ведь у всех разные финансовые возможности, и вопрос много лет оставался острым. Но вот наконец на тверской земле, что особенно приятно и символично, поскольку у нас стартовал новый этап газификации, прозвучало главное: газ должен быть доступен для всех. Теперь остается ждать президентского решения», – отметил Василий Воробьев.

Напомним, 15 апреля губернатор Тверской области, секретарь Тверского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Руденя и временно исполняющий обязанности заместителя секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин ознакомились с ходом работ по присоединению домов к сетям газоснабжения в селе Грузины Торжокского района. В том числе с местными жителями зашел разговор о высокой стоимости так называемой «последней мили» – подключения дома к газу.

Как рассказали местные жители, при расстоянии 5 метров от сетей подключение дома к газу составляет около 150 тыс. рублей вместе со стоимостью котла. Газ должен стать более доступным для россиян, подчеркнули Игорь Руденя и Дмитрий Кобылкин.

«В газификацию региона вкладывается порядка 25 миллиардов рублей. Хочу поблагодарить за активизацию этого направления Президента Владимира Путина, Правительство страны и компанию «Газпром». Сегодня мы видим большое желание жителей и предпринимателей подключиться к сетям. Но не всегда это бывает по карману. Правительство области со своей стороны выделяет субсидию порядка 30 тысяч рублей при подключении к газу домовладений», – сказал Игорь Руденя.

«Хочу отметить, что в Тверской области уже проделана большая работа, подписано соглашение с компанией «Газпром», газификация идет хорошими темпами. Исходя из пожеланий населения, партия «Единая Россия» планирует в ближайшее время обратиться к Президенту Владимиру Путину с вопросом о разгрузке жителей при оплате «последней мили», – сообщил Дмитрий Кобылкин.