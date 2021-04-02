59 семей Тверской области примут участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года-2021»

В Тверской области стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года-2021». В отборочном туре приняли участие 142 семьи, на региональный вышли 59 семей из 33 муниципальных образований Верхневолжья. Победителей этого этапа конкурса назовут 14 мая на празднике, посвященном Международному дню семьи.

«Семья – это основа государства и главная ценность в нашей жизни. Именно здесь формируется мировоззрение каждого человека, передаются из поколения в поколение традиции нашего народа», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Победители будут определяться в пяти номинациях. В номинации «Многодетная семья» принимают участие родители, которые воспитывают пятерых и более детей, в том числе и приемных, при этом вовлечены в социально значимые события и общественную жизнь Верхневолжья.

«Молодая семья» – номинация для супругов в возрасте до 35 лет, воспитывающих одного и более детей. Главные критерии участия – активная общественная, спортивная, творческая деятельность семьи.

В номинации «Сельская семья» заявлены семьи, внесшие вклад в развитие своей сельской территории, имеющие достижения в труде, творчестве, спорте, воспитании детей.

«Золотая семья» – номинация для супругов, проживших в браке не менее 30 лет, которые являются примером приверженности семейным ценностям, гражданственности, патриотизма и активного долголетия.

Номинация «Семья – хранитель традиций» предназначена для семей-хранителей национальных и культурных традиций, а также профессиональных династий.

Конкурс «Семья года» проводится в России с 2016 года. Его организаторы – Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и Министерство труда и социальной защиты РФ. По итогам конкурса формируется национальная книга-летопись, посвященная семьям-победителям.

На протяжении нескольких лет представители Тверской области после победы на региональном этапе становятся лучшими на всероссийском конкурсе. В 2017 году победила семья Боруленковых из Нелидово в номинации «Сельская семья». В 2018 году – Пажетновы из Торопецкого района в номинации «Золотая семья России». В 2019 году – Молчановы из Твери в номинации «Многодетная семья». В 2020 году лучшими на федеральном уровне были признаны сразу две семьи: Акимкиных из Калининского района в номинации «Многодетная семья» и Киричук из Вышневолоцкого городского округа в номинации «Семья – хранитель традиций».

С 2020 года в Тверской области решением Губернатора Игоря Рудени победителям регионального этапа конкурса «Семья года» присуждается денежная премия в размере 100 тыс. рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области