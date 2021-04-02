Губернатор Игорь Руденя поздравил с 99-летием участницу Великой Отечественной войны Марию Николаевну Сидорову

20 апреля 99 лет исполнилось участнице Великой Отечественной войны, жительнице Твери Марии Николаевне Сидоровой. С днем рождения Марию Николаевну по телефону поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Мы с Вами открывали Ржевский мемориал Советскому солдату. Хочу пожелать, чтобы мы вместе еще не раз его посетили и отметили День Победы 9 мая. Благодарим Вас за труд, за службу в рядах прославленной 39-й армии Калининского фронта. Вся Ваша биография, жизненный путь показывают нам, как нужно трудиться на благо своей страны. Желаю Вам здоровья и всего самого хорошего», – сказал Игорь Руденя.

«Сердечно благодарю за Ваше внимание, Игорь Михайлович. Спасибо, что напомнили мне об участии в важном событии – открытии Ржевского мемориала», – обратилась к Губернатору Мария Николаевна.

Мария Николаевна Сидорова во время войны служила в особом отделе НКВД 39-й армии Калининского фронта. В числе наград Марии Николаевны – Орден Отечественной войны II степени.

В 2020 году Президент России Владимир Путин подписал указы о награждении Орденами Почета фронтовиков, проживающих в Тверской области. Мария Николаевна Сидорова была удостоена государственной награды, Орден Почета Губернатор Игорь Руденя передал ей лично.

В год 75-летия Великой Победы Мария Николаевна Сидорова стала почетным гостем церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату. Мемориал был открыт 30 июня 2020 года Президентом России Владимиром Путиным. 25-метровая бронзовая скульптура установлена на 10-метровом восьмигранном холме под Ржевом, где в годы Великой Отечественной войны шли кровопролитные бои.

Пресс-служба Правительства Тверской области