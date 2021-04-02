Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 20 апреля 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 80 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 37 275 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 85 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 99 348 жителей региона, за последние сутки – 985 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 667 532, в том числе за последние сутки их проведено 1 420.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 39 197 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 090 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
832 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 12 642
Конаковский район 2736
Ржев 2165
Вышневолоцкий городской округ 2144
Калининский район 1618
Торжок 1595
Кимры 1552
Бологовский район 1018
Нелидовский городской округ 858
Бежецкий район 847
Лихославльский район 834
Осташковский городской округ 809
Старицкий район 799
Кашинский городской округ 741
Торопецкий район 734
Калязинский район 723
Весьегонский муниципальный округ 618
Максатихинский район 612
Западнодвинский муниципальный округ 524
Андреапольский муниципальный округ 522
Торжокский район 482
Кувшиновский район 424
Оленинский муниципальный округ 391
Зубцовский район 379
Рамешковский район 363
Спировский район 351
Ржевский район 313
Сонковский район 283
ЗАТО Озёрный 281
Селижаровский муниципальный округ 269
Кимрский район 257
Фировский район 219
Краснохолмский муниципальный округ 188
Бельский район 172
Лесной муниципальный округ 154
Кесовогорский район 148
Пеновский муниципальный округ 118
Жарковский район 108
Молоковский район 99
Сандовский муниципальный округ 80
Удомельский городской округ 27
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области