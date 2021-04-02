Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 20 апреля 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 80 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 37 275 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 85 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 99 348 жителей региона, за последние сутки – 985 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 667 532, в том числе за последние сутки их проведено 1 420.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 39 197 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 090 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

832 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 12 642

Конаковский район 2736

Ржев 2165

Вышневолоцкий городской округ 2144

Калининский район 1618

Торжок 1595

Кимры 1552

Бологовский район 1018

Нелидовский городской округ 858

Бежецкий район 847

Лихославльский район 834

Осташковский городской округ 809

Старицкий район 799

Кашинский городской округ 741

Торопецкий район 734

Калязинский район 723

Весьегонский муниципальный округ 618

Максатихинский район 612

Западнодвинский муниципальный округ 524

Андреапольский муниципальный округ 522

Торжокский район 482

Кувшиновский район 424

Оленинский муниципальный округ 391

Зубцовский район 379

Рамешковский район 363

Спировский район 351

Ржевский район 313

Сонковский район 283

ЗАТО Озёрный 281

Селижаровский муниципальный округ 269

Кимрский район 257

Фировский район 219

Краснохолмский муниципальный округ 188

Бельский район 172

Лесной муниципальный округ 154

Кесовогорский район 148

Пеновский муниципальный округ 118

Жарковский район 108

Молоковский район 99

Сандовский муниципальный округ 80

Удомельский городской округ 27

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области