В Тверской области началось обучение наблюдателей за выборами

В Верхневолжье 19 апреля стартовала образовательная программа для наблюдателей, которые придут на избирательные участки в сентябре, чтобы принять участие в обеспечении прозрачности и легитимности Единого дня голосования. Занятия организованы Общественной палатой Тверской области и региональным общественным штабом по наблюдению за выборами. На первый семинар приглашены координаторы организации наблюдения в муниципальных образованиях.

Образовательная программа разработана Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» и Общественной палатой РФ. Семинары во всех муниципальных образованиях проведут преподаватели и тренеры, прошедшие специальную подготовку на федеральных площадках.

«Образовательная программа рассчитана на два месяца. Ее цель – не только дать знания об избирательном законодательстве, но и помочь наблюдателям практически освоить необходимые компетенции: как взаимодействовать с участниками избирательного процесса, как давать правовую оценку тем или иным событиям, как реагировать на возможные конфликтные ситуации. Общественные наблюдатели, как правило, не обладают специальными профессиональными знаниями в этой сфере, но их участие в избирательном процессе должно быть компетентным. На это и направлена наша программа», – отметила заместитель председателя Общественной палаты Тверской области Юлия Васильчук.

Участник семинара, сопредседатель общественного движения «Комсомол-100» Алевтина Модестова считает, что наблюдатели – важные участники избирательного процесса.

«Находясь на избирательном участке, наблюдатель должен понимать задачи, знать свои права и возможности. Такие занятия помогают отработать на практике различные ситуации, это, считаю, необходимо», – отметила Алевтина Модестова.

В работе семинара принял участие председатель региональной общественной организации «Олимпийский совет Тверской области» Богдан Пищальников. Он тоже собирается в Единый день голосования наблюдать за ходом избирательного процесса на одном из участков.

«Для этого нужно понять алгоритм поведения наблюдателя, последовательность действий, которые позволят предотвратить возможные нарушения. На семинаре этим вопросам уделяется первостепенное внимание», – поделился впечатлениями Богдан Пищальников.

По словам руководителя образовательной программы регионального общественного наблюдательного штаба, члена Общественной палаты Тверской области Галины Лапушинской, важно, чтобы общественные наблюдатели за выборами на территории Верхневолжья в 2021 году имели возможность работать в едином формате, опираясь на общий понятийный аппарат. Это позволит решать возникающие вопросы оперативно и профессионально.

«Свои права, компетенции и возможности, которые дает статус наблюдателя, надо хорошо знать: как действовать при выявлении нарушений, фейков, случаев фальсификации. Координаторы, которые сегодня проходят обучение, – это те люди, к которым наблюдатели, работающие в муниципальных образованиях, смогут обратиться за поддержкой в первую очередь», – рассказала Галина Лапушинская.

Учебная программа включает в себя теоретический и практический модули, ролевые игры, решение кейсов, основанных на реальных ситуациях на различных этапах голосования. Наиболее предметно будут отрабатываться навыки верификации возможных нарушений на участках, поведение в конфликте, меры реагирования на внештатные ситуации, а также информационная работа наблюдателя.

Планируется, что обучение по программе пройдут до 3500 наблюдателей во всех муниципальных образованиях Тверской области.

Общественная палата Тверской области