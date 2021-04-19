В Тверской области уже подано 60 заявок на предварительное голосование «Единой России»

Среди выдвинувшихся – врачи и учителя

По состоянию на 19 апреля, в оргкомитет подано уже 60 заявок на предварительное голосование «Единой России», сообщает информационный центр регионального оргкомитета партии «Единая Россия» по проведению предварительного голосования. Из них 10 заявлений в Госдуму и 50 заявлений в Законодательное Собрание Тверской области.

Представители общественности продолжают подавать заявления на участие в предварительном голосовании. Так, кандидатами стали главный врач городской клинической больницы №6 Владимир Удалов и директор гимназии №10 города Твери Ирина Садовая.

«Процедура предварительного голосования является максимально открытой и легитимной. Приём заявок продолжается до 29 апреля. А с 19 апреля) открыта регистрация избирателей на сайте предварительного голосования: pg.er.ru. Предварительное голосование партии «Единая Россия» даёт возможность жителям отдать свой голос за тех кандидатов, которым они доверяют, и которых хотели бы видеть в списке кандидатов на осенних выборах 2021 года», - сказала Ирина Садовая.

Также в числе подавших документы на предварительное голосование главный врач областного клинического лечебно-реабилитационного центра Александр Старцев и член Общественной палаты Тверской области, предприниматель Ольга Бокова.

Из действующих депутатов Законодательного Собрания заявления на участие в праймериз подали: председатель областного парламента Сергей Голубев, депутаты Олег Лебедев, Александр Клиновский, Юрий Цеберганов, Константин Буевич, Артур Бабушкин, Василий Воробьёв, Алексей Балфеткин, Антон Секержицкий, Руслан Лебедев. Ряды кандидатов предварительного голосования из числа действующих депутатов Тверской городской Думы пополнил Дмитрий Трошкин, член фракции «Единая Россия».

Предварительное голосование пройдёт в период с 24 мая по 30 мая текущего года в электронном формате. Для тех, кто предпочитает привычный способ голосования, 30 мая с 8:00 до 20:00 будут открыты избирательные участки в очном формате.

Информационный центр

Регионального организационного комитета партии «Единая Россия»

по проведению предварительного голосования