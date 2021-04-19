Представители Тверской области вышли в финал всероссийского конкурса в сфере туризма «Мастера гостеприимства»

В финал всероссийского конкурса в сфере туризма «Мастера гостеприимства» в Калуге вышли трое представителей Тверской области – Кирилл Македонский, Анастасия Малинкина и Анна Овчаренко. Всего в финале будут бороться 30 участников из 19 регионов страны.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя считает туризм перспективной отраслью региональной экономики. Один из приоритетов – повышение качества услуг в индустрии гостеприимства, квалификации специалистов.

Во время конкурсных испытаний для выхода в финал участники решали региональные кейсы, представляли свои проекты, а эксперты индустрии оценивали их и выбирали лучшие. Также для всех были проведены мастер-классы.

Кирилл Македонский представил на конкурс видеогид по России «Гид Македонского», который позволяет подробно познакомиться с городами через жителей, историю, культуру и природу.

«Мы открываем людям не только сам город, но и его окрестности. Ролики проекта имеют несколько форматов: краткие и полные. Кроме информации о городах наш проект предлагает разнообразную подборку туристических маршрутов, способствующих ещё более углубленному знакомству с выбранной территорией», – рассказал Кирилл Македонский.

Анастасия Малинкина разработала цикл открыток, созданных в виде раскраски и объединенных заданиями квеста.

«Путешественник приобретает комплект из 12 открыток и по маршруту, указанному на обложке, гуляет по городу, отмечая на открытках пройденный маршрут. Открытки подойдут семьям с детьми в качестве интерактивного знакомства с городами», – отметила финалистка.

Проект Анны Овчаренко – оленья фермы «Усадьба Судимиръ».

«Мы проводим уникальные сафари-экскурсии в заповедник к оленям, где наблюдаем за их жизнью в естественной среде обитания, – прокомментировала Анна Овчаренко. – «Мастера гостеприимства» для меня – это развитие компетенций, возможность поделиться опытом».

Цель конкурса «Мастера гостеприимства» – раскрыть потенциал специалистов, сформировать новые традиции, повысить стандарты сервиса и престижа профессий в сфере туризма. Лучшие проекты участников конкурса получают поддержку в их реализации.

Конкурс «Мастера гостеприимства» – мероприятие федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Пресс-служба Правительства Тверской области