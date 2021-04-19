Игорь Руденя: работа службы занятости населения должна быть ориентирована на потребности регионального рынка труда

30 лет назад, 19 апреля 1991 года в России был принят Закон «О занятости населения в Российской Федерации» – с этой даты ведется история государственной службы занятости. Сегодня Губернатор Игорь Руденя поздравил с праздником специалистов Верхневолжья.

Глава региона напомнил: Президент Владимир Путин на совместном заседании Президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив 15 апреля поставил задачу улучшить работу социальной сферы, включая службу занятости, выстроить все процессы, исходя из запросов и потребностей граждан.

«Ваша работа очень важна, особенно для людей, которые прошли непростой период пандемии коронавируса в 2020 году. Вы многое сделали для снижения уровня безработицы, – отметил Игорь Руденя. – Сегодня в регионе развивается экономика, открываются новые высокотехнологичные предприятия. Востребованы сварщики, водители и другие рабочие специальности».

Переподготовка и переобучение кадров, ориентированных на потребности регионального рынка труда, активная работа по развитию системы профессиональной ориентации школьников, трудоустройству молодых специалистов, содействию предприятиям в кадровом обеспечении - в числе главных задач в системе занятости, подчеркнул Губернатор. Особое внимание необходимо уделять трудоустройству молодежи в каникулярный период - акцентировал Игорь Руденя. Чтобы молодые люди уже со школы приобретали трудовые навыки, начинали встраиваться в современную систему экономики.

С начала этого года численность безработных граждан в Тверской области сократилась в 2,6 раза – до 7,8 тысячи человек, уровень регистрируемой безработицы снизился на 1,8%. За первые три месяца 2021-го на 20% увеличилась потребность предприятий и организаций региона в рабочей силе – всего за 1 квартал было заявлено 32,3 тыс. единиц. Сейчас же на предприятия Тверской области требуется более 15 тысяч специалистов разных направлений.

Ежегодно в Тверской области государственные услуги по трудоустройству получают около 70 тысяч граждан и работодателей. В период пандемии коронавирусной инфекции особая поддержка оказывалась жителям региона, временно оставшимся без работы. Социальные выплаты по данному направлению в 2020 году составили 1,5 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области